X!

Aasta parasportlased pälvivad esmakordselt eraldi taiese

Parasport
Taies Agitos
Taies Agitos Autor/allikas: EPK
Parasport

Tänavu selguvad aasta parasportlased esmakordselt Eesti Olümpiakomitee aasta sportlaste hääletuse tulemusel ning pälvivad Pallase skulptuuritudengi Viktor Kissi poolt loodud taiese Agitos.

Kõrgema Kunstikooli Pallas skulptuuriosakonna üliõpilase Viktor Kissi loodud auhind Agitos on Eesti spordiajaloos esimene spetsiaalselt aasta nais- ja meesparasportlasele pühendatud tunnustus. Auhind avalikustati 11. detsembril saates Terevisioon, kus intervjuu taustal näidati ka Liina Kinksi ja Tiit Pähnapuu filmitud kaadreid selle valmimisprotsessist.

Aasta parasportlaste auhind Agitos antakse esmakordselt üle 28. detsembril toimuval Spordiaasta Tähtede galaõhtul kõrvuti Eesti Olümpiakomitee auhinnaga Kristjan, viimase autor on skulptor Mati Karmin.

"Kui ma selle skulptuuriga tööle asusin, teadsin üht: see peab rääkima enda eest. Agitos ei ole lihtsalt auhind. See on liikumise, eneseületuse, sisemise jõu ja usu sümbol. Valisin nime Agitos teadlikult, kuna see viitab rahvusvahelise paraolümpialiikumise sümbolile. Ladina keeles tähendab agito "liikuma"  ja ma soovisin, et just seda tunneks ka vaataja: energiat, sihikindlust, tõusvat liikumist," kirjeldas Kiss taiese sünnilugu.

"Skulptuur kujutab abstraktseid mees- ja naisfiguure, mis põimuvad ülespoole tõusva spiraalina. Minu jaoks väljendab see para­sportlaste kasvamist, liikumist ja eneseületust – nii füüsiliselt, emotsionaalselt kui ka vaimselt. See on lugu võrdsusest ja vaimujõust, mida jutustab vorm. See on visuaalne sõnum, et parasportlased ei ole lihtsalt võistlejad, nad on tugevad isiksused, kelle lood inspireerivad ja tuletavad meile meelde: piirid eksisteerivad sageli ainult meie hirmudes!" lisas ta.

Kiss tõdes, et mõte aasta parasportlase auhinna loomiseks tuli ootamatul ja isiklikul hetkel. "Istusin arvutiklassis ja töötasin oma lõputöö kallal – projektiga, millel on selge sotsiaalne tähendus ja mis on suure vastutustundega. Samal ajal valdasid mind kahtlused: kas ma suudan ja olen võimeline seda lõpuni viia? Kas ma teen õiget asja? Just sel hetkel tuli mu postkasti kiri – kutse osaleda Eesti Paralümpiakomitee konkursil. Ma ei võtnud seda kui tavalist teadet. Minu jaoks oli see märk. Otsustasin siis endamisi: kui ma selle konkursi võidan, on see kinnituseks, et liigun õigel teel oma epiteesi-projektidega. Sellest hetkest sündis soov luua mitte lihtsalt auhind, vaid kunstiteos, mis kannab edasi parasportlase teekonna – keerulise, emotsionaalse ja inspireeriva – tähendust," meenutas Kiss.

"Usun, et kunst võib olla sillaks – spordi ja kultuuri, saavutuste ja nende mõtestamise vahel. Loodan, et Agitos aitab inimestel vaadata parasporti uue nurga alt, mitte kui midagi "teistsugust", vaid kui täisväärtuslikku ja inspireerivat osa meie spordikultuurist. Agitos ei ole lihtsalt karikas, mis asetatakse riiulile. See on ese, mis räägib iseenda eest: "Ma olen selle tee läbi käinud. Ma olen ületanud ennast. Ma inspireerin." Ma väga soovin, et see auhind elaks edasi näitustel, meedias, inimeste mälestustes. Et see kõneleks nende nimel, kes iga päev ületavad võimatut. Et see inspireeriks uusi inimesi – nii spordis kui ka elus," selgitas kujur.

Toimetaja: Anders Nõmm

viimased uudised

19:41

Laine: pärast õnnestunud hooaega on nüüd raske oma ootustega hakkama saada

18:56

Aasta parasportlased pälvivad esmakordselt eraldi taiese

18:31

Crosby võttis Lemieux'lt kõigi aegade resultatiivsusrekordi

17:40

Eesti püsib maailma edetabelis Läti ja Leedu ees, aga Fääri saarte taga

17:10

Stojkovic jätkab karjääri Eesti esiliigaklubi peatreenerina

16:21

Flora tõi meeskonda 52 korral Eesti koondist esindanud poolkaitsja

15:41

Tormis Laine ei saanud slaalomis tulemust kirja

15:04

EOK ja kultuuriministeerium leppisid kokku spordialaliitude toetuste summades

14:41

Guardiola andis oma mängijatele eelhoiatuse

14:10

Eesti võrkpallitalent siirdub valitseva NCAA meistri ridadesse

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

12:53

Tänaku arvates liigub MM-sari vales suunas: olen üsna mures

21.12

Kirkeeide võttis lõpusirgel prantslannade ees esimese võidu, Ermits 17. Uuendatud

21.12

Ränkel krooniti Jõulumäel Eesti suusameistriks

21.12

Giacomelile karjääri kolmas võit, Siimer 29. Uuendatud

21.12

Pärnu võitis viiele geimile veninud võrkpallifinaali Uuendatud

21.12

Tartu Ülikooli seni veatu hooaeg sai kindla punkti Uuendatud

21.12

VIDEO | Maksim Paskotši tegi taas Belgia tippklubi vastu skoori

21.12

Arand sai karjääri esimese veemoto F1 võidu

21.12

Rae kaitses karikat geimigi loovutamata Uuendatud

09:43

Schröder röövis Rocketsilt võidu lõpusekundite korviga

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo