Milano Cortina olümpiatuli jõudis slämmifinalisti abiga Itaaliasse

Olümpialiikumine
Jasmine Paolini ja Giovanni Malago
Jasmine Paolini ja Giovanni Malago Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Olümpialiikumine

2026. aasta Milano Cortina taliolümpiamängude tõrvik jõudis neljapäeval korraldajamaa Itaalia pealinna.

Järgmiste talimängude võõrustajad said olümpiatõrviku oma valdusesse neljapäeval esimeste tänapäevaste olümpiamängude peaareenil, Ateena Panathinaiko staadionil.

"Itaalia on oma olümpiapärandi üle uhke ning oleme valmis oma olümpialukku kirjutama järgmist peatükki," sõnas Milano Cortina mängude korralduskomitee esimees Giovanni Malago vihmaohu tõttu planeeritust tagasihoidlikumal tseremoonial.

Õhtul maandus tõrvik juba Roomas, kus koos Malagoga tõi selle lennukist maale tennise olümpiavõitja ning slämmifinalist Jasmine Paolini. Nüüd alustab tõrvik Itaalias 63-päevast ja 12 000 kilomeetri pikkust teekonda, kokku kannab tõrvikut enam kui 10 000 inimest.

Olümpiatuli liigub alates laupäevast läbi terve Itaalia, sealhulgas ka Sardiinia ja Sitsiilia saartel. Jõuludeks jõuab tõrvik Napolisse ning aastavahetuseks Barisse, 26. jaanuaril külastab olümpiatuli ka Cortina d'Ampezzot. 6. veebruaril jõuab tõrvik Milano San Siro staadionile, kus toimub taliolümpia avatseremoonia.

Toimetaja: Anders Nõmm

