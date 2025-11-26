VIDEO | Kreekas süüdati Milano Cortina olümpiatuli

Kuivõrd Olümpias oli kolmapäeval pilvine, koliti tseremoonia siseruumidesse ning tuli süüdati juba esmaspäeval, kui toimus tseremoonia peaproov.

The Olympic flame for #MilanoCortina2026 is lit!



One of sport's greatest traditions. It took place in Greece, as we prepare to go to Italy! #MilanoCortina2026 | @MilanoCortina26 pic.twitter.com/YCVsoj8oD7 — The Olympic Games (@Olympics) November 26, 2025

Esimesena sai tõrvikut kanda mullu Pariisis pronksi võitnud Kreeka sõudja Petros Gkaidatzis, kes andis selle siis Itaalia suusalegend Stefania Belmondole.

Olümpiatuli liigub nädalaga läbi Kreeka ning peaks jõudma Rooma Kvirinaali paleesse 4. detsembril. Pärast seda liigub olümpiatuli läbi terve Itaalia, sealhulgas ka Sardiinia ja Sitsiilia saartel. Jõuludeks jõuab tõrvik Napolisse ning aastavahetuseks Barisse, 26. jaanuaril külastab olümpiatuli ka Cortina d'Ampezzot. 6. veebruaril jõuab tõrvik Milano San Siro staadionile, kus toimub taliolümpia avatseremoonia.

Greek Olympic medallist Petros Gkaidatzis is the first torchbearer of the @MilanoCortina26 #OlympicTorchRelay. #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/BtM7Q2UKVo — The Olympic Games (@Olympics) November 26, 2025

"Inimkond läbib mitmeid paralleelseid kriise. Sõjad kanduvad Euroopast Lähis-Idani ja Aasiast Aafrikani. Peame tunnistama, et sõdiv ühiskond on läbikukkunud ühiskond," ütles Olümpia linnapea Aristidis Panayiotopoulos. "See leek tuletab meelde neid väärtusi, mis meid juhivad. Väärtusi, mis siin sündisid."

Kokku kannab tõrvikut enam kui 10 000 inimest, teekond kestab 63 päeva ning läbib 12 000 kilomeetrit.