Algavad TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja maakondlikud eelvõistlused

TV 10 Olümpiastarti vabariiklikud etapid on individuaal-võistkondlikud võistlused, kus saavad osaleda koolide võistkonnad, maakonna võistluste alavõitjad ja kehtestatud normatiivid täitnud individuaalvõistlejad.

Poisid ja tüdrukud saavad oma võimeid näidata ja auhindu võita: Põlvamaa, Võrumaa, Harjumaa, Viljandimaa, Järvamaa, Ida-Virumaa, Raplamaa, Jõgevamaa, Pärnumaa, Tartumaa ja Tartu linna, Tallinna linna, Saaremaa, Valgamaa ja Lääne-Virumaa etappidel.

Just maakondlikul võistlusel teenivad üksikalade võitjad auhinnaks sarja sümboolikaga võistlussärgi ja algavast hooajast ka spetsiaalse kuld-, hõbe-või pronksmedali.

TV 10 Olümpiastarti koosneb neljast vabariiklikust etapist ja mitmevõistluse finaalist ning neile eelnevatest piirkondlikest etappidest. Uue hooaja esimene vabariiklik etapp on kavas 6. detsembril Võrus, kus mõlema vanusegrupi poistele ja tüdrukutele on kavas 60 meetri jooks ja lisaks veel kõrgushüpe (PN, TN), teivashüpe (PV), kuulitõuge (TV - 2kg).

TV 10 Olümpiastarti sarja uued medalid. Autor/allikas: ERR

Sarja 55. hooaja vanusegrupid on:

vanem vanuseklass (PV ja TV) 2012.-2013. a. sündinud poisid ja tüdrukud

noorem vanuseklass (PN ja TN) 2014. a. ja hiljem sündinud poisid ja tüdrukud

TV 10 Olümpiastarti sarja võistlustele on oodatud nii erinevate spordialade treeningutel käivad noored, kui ka need poisid ja tüdrukud, kes oma spordikogemuse saanud seni kehalise kasvatuse tundides.

TV 10 Olümpiastarti sarja 55. hooaja eelvõistlused linnades ja maakondades:

E, 24. november Võrumaa ja Põlvamaa I etapp, kell 15.00 Võru spordikeskus.

Peakorraldaja Merike Õun. Lisainfot leiab SIIT.

T, 25. november Harjumaa I etapp, kell 10.00 Lasnamäe kergejõustikuhall.

Peakorraldaja Triin Tibar. Lisainfot leiab SIIT.

T, 25. november Viljandimaa I etapp, kell 14.00 Paalalinna viilhall.

Peakorraldaja Ants Kuusik. Lisainfot leiab SIIT.

T, 25. november Järvamaa I etapp, kell 15.00 Konesko Türi spordihoone.

Peakorraldajad Leonhard Soom ja Liisa Gritšenko. Lisainfot leiab SIIT.

K, 26. november Ida-Virumaa I etapp, kell 11.00 Ahtme spordihall.

Peakorraldaja Viktor Predbannikov. Lisainfot leiab SIIT.

K, 26. november Raplamaa I etapp, kell 12.00 Kohila spordikompleks.

Peakorraldaja Laine Rokk. Lisainfot leiab SIIT.

N, 27. november Jõgevamaa I etapp, kell 14.00 Jõgeva spordihoone.

Peakorraldaja Piret Koll. Lisainfot leiab SIIT.

N, 27. november Pärnumaa I etapp, kell 15.30 Pärnu kergejõustikuhall.

Peakorraldaja Romet Mihkels. Lisainfot leiab SIIT.

N, 27. november Tartumaa ja Tartu linna I, etapp kell 16.00 Tartu Ülikooli Spordihoone. Peakorraldaja Kersti Viru. Lisainfot leiab SIIT.

N, 27. november Tallinna linna I etapp, kell 16.00 Lasnamäe kergejõustikuhall.

Peakorraldaja Mikk Meerents. Lisainfot leiab SIIT.

N, 27. november Saaremaa I etapp, kell 16.00 Kuressaare Spordikeskus.

Peakorraldaja Andres Laide. Lisainfot leiab SIIT.

T, 2. detsember Valgamaa I etapp, kell 13.00 Valga spordihall.

Peakorraldaja Riho Meri. Lisainfot leiab SIIT.

T, 2. detsember Lääne-Virumaa I etapp, kell 15.30 Rakvere linnastaadioni kergejõustikuruum. Peakorraldaja Jaak Vettik. Lisainfot leiab SIIT.

Piirkondliku etapi alavõitjad saavad osaleda vabariiklikul etapil sõltumata normitäitmisest. Individuaalvõistlejana pääseb vabariiklikule etapile täites maakonna etapil vastava ala normi. Normidega saab tutvuda SIIN.

Näiteks 60 meetri jooksus on vanema vanusegrupi poistele (PV) normiks 8,15 sekundit (7,9 – käsiajavõtt), mis tuleb maakondlikul eelvõistlusel välja joosta. Noorema vanusegrupi poiste sama ala norm on 9,05 sekundit (8,8), vanema vanusegrupi tüdrukutel 8,50 sekundit (8,3) ja nooremad vanusegrupi tüdrukutel 9,20 sekundit (9,0).

TV 10 Olümpiastarti on 1971. aastast Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Kergejõustikuliidu koostöös toimuv noortesari. See on sari, mis jätkub tänu noorte, treenerite, õpetajate, lastevanemate, koolide, spordiklubide, maakondlike spordiliitude, varem sarjas osalenud sportlaste entusiasmile ja armastusele. Sarja moto on: tule starti, olümpia ootab!