Eesti kurlingunaiskond pääses MK-etapil veerandfinaali

Turniiri avamängus alistas Eesti kurlingunaiskond esmalt Läti naiskonna tulemusega 9:3 ning seejärel võitis Rootsi naiskonda Mabergs 11:3.

Eesti kolmandaks vastaseks oli favoriit Taani Madeleine Dupont'i juhtimisel. Eesti andis tugevale ja kogenud vastasele hea lahingu, kuid otsustavaks said ebaõnnestunud teine ja kolmas voor. Teises voorus Taani ei eksinud ja oma viimase kivi eelist kasutades võitis neli punkti ning järgmises voorus röövisid taanlannad kolm punkti lisaks. Edasistes voorudes ei õnnestunud Eestil kaotatud punkte tagasi teenida ning kohtumine lõppes tulemusega 11:5.

Eestlannad pidid veerandfinaali jõudmiseks mängima kvalifikatsioonimängu, kus vastaseks oli Leedu naiskond Virginija Paulaskaite juhtimisel.

Kohtumise kolm esimest vooru lõppesid nullseisuga, kuid vastasel õnnestus mängu skoor avada neljandas voorus, kus leedulannad röövisid ühe punkti. Eesti vastas viiendas voorus kolme punktiga ning röövis ühe punkti lisaks järgmises voorus. Seitsmendas voorus võitis vastane kaks punkti, kuid võitjaks tuli Eesti tulemusega 4:3.

Võiduga Leedu üle kindlustas Eesti naiskoondis endale edasipääsu veerandfinaali, kus kohtutakse tiimiga Bjornstad Norrast.

Eesti naiskond valmistub järgmisel kuul toimuvateks Euroopa meistrivõistluseks, kus mängitakse B-divisjonis. Enne tiitlivõistlust ootab naiskonda ees kodune MK-etapp Tallinn Ladies Challenger, mis algab 6. novembril. Sel hooajal mängivad Eesti kurlingunaiskonna koosseisus Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja kapten Kerli Laidsalu.