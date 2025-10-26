X!

Eesti kurlingunaiskond pääses MK-etapil veerandfinaali

Kurling
Eesti naiste kurlingukoondis.
Eesti naiste kurlingukoondis. Autor/allikas: Eesti Curlingu Liit
Kurling

Eesti naiste kurlingukoondis pääses Rootsis toimuval MK-etapil veerandfinaali, alistades kvalifikatsioonimängus Leedu esinduse.

Turniiri avamängus alistas Eesti kurlingunaiskond esmalt Läti naiskonna tulemusega 9:3 ning seejärel võitis Rootsi naiskonda Mabergs 11:3.

Eesti kolmandaks vastaseks oli favoriit Taani Madeleine Dupont'i juhtimisel. Eesti andis tugevale ja kogenud vastasele hea lahingu, kuid otsustavaks said ebaõnnestunud teine ja kolmas voor. Teises voorus Taani ei eksinud ja oma viimase kivi eelist kasutades võitis neli punkti ning järgmises voorus röövisid taanlannad kolm punkti lisaks. Edasistes voorudes ei õnnestunud Eestil kaotatud punkte tagasi teenida ning kohtumine lõppes tulemusega 11:5.

Eestlannad pidid veerandfinaali jõudmiseks mängima kvalifikatsioonimängu, kus vastaseks oli Leedu naiskond Virginija Paulaskaite juhtimisel.

Kohtumise kolm esimest vooru lõppesid nullseisuga, kuid vastasel õnnestus mängu skoor avada neljandas voorus, kus leedulannad röövisid ühe punkti. Eesti vastas viiendas voorus kolme punktiga ning röövis ühe punkti lisaks järgmises voorus. Seitsmendas voorus võitis vastane kaks punkti, kuid võitjaks tuli Eesti tulemusega 4:3.

Võiduga Leedu üle kindlustas Eesti naiskoondis endale edasipääsu veerandfinaali, kus kohtutakse tiimiga Bjornstad Norrast.

Eesti naiskond valmistub järgmisel kuul toimuvateks Euroopa meistrivõistluseks, kus mängitakse B-divisjonis. Enne tiitlivõistlust ootab naiskonda ees kodune MK-etapp Tallinn Ladies Challenger, mis algab 6. novembril. Sel hooajal mängivad Eesti kurlingunaiskonna koosseisus Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja kapten Kerli Laidsalu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jääkeegli uudised

08:59

Eesti kurlingunaiskond pääses MK-etapil veerandfinaali

24.10

Eesti naiste kurlingukoondis alustas MK-etappi võiduga

23.10

Kaldvee ja Lill piirdusid MK-etapil alagrupiga

22.10

Kaldvee ja Lill kaotasid MK-etapil Jaapani paarile

20.10

Olümpialootused Kaldvee ja Lill pääsesid MK-etapil pjedestaalile

17.10

Kaldvee ja Lill lõpetasid pika võistluspausi: suurem põhja ladumise faas on läbi

06.10

Eesti kurlingunaiskond tuli MK-etapil neljandaks

29.09

Tondirabas toimunud kurlingu MK-etapil võidutsesid rootslased

22.09

Kaldvee ja Lill MK-etapi järel: saime teada, kuhu trennides fookus suunata

21.09

Kaldvee - Lill tulid Tallinna turniiril kolmandaks

21.09

Kaldvee ja Lill jõudsid kodusel MK-etapil poolfinaali

18.09

Kaldvee ja Lill katsetavad kodusel MK-etapil uusi kive

18.09

Kaldvee ja Lill osalevad sel nädalavahetusel kodusel MK-etapil

15.09

Eesti kurlingunaiskond lõpetas MK-etapil kaheksa parema seas

09.09

Eesti meeste kurlingukoondis avas hooaja kolmanda kohaga

01.09

Eesti kurlingunaiskond jäi MK-etapi veerandfinaalist napilt välja

29.08

Eesti kurlingu naiskoondis alustas uut kurlinguhooaega tugeva võiduga

28.08

Eesti kurlingupaar alustas olümpiahooaega kuuenda kohaga

21.08

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale

03.06

Kurlingu hooaja parima tiitel läks jagamisele

sport.err.ee värsked uudised

12:31

Norris saab Mehhikos lähte Ferraride eest

11:58

Nuggets sai kodupubliku ees lustida, Thunder jätkas võidukalt

11:27

Austria U-19 neiud lõid Eesti värava palle täis

10:52

Endrekson: peatreeneri amet hõigati minu jaoks natuke vara välja

10:09

Tiitlikaitsja Liverpooli kole seeria sai jätku

09:36

Asi kerkis Belgias üleplatsinaiseks, Legia teenis võidulisa

08:30

TÄNA OTSE | Paide võõrustab määrava tähtsusega kohtumises Florat

08:05

Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov lõpetas MK-hooaja pronksiga

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

25.10

Besiktase treener saab Kullerkannu usaldada: ta on igavesti noor!

25.10

Briti meistrivõistluste finaaletapil oli Jürgensonist kiirem vaid McRae

25.10

Tartu Bigbank sai viiegeimilise heitluse järel kaotuse

25.10

ETV spordisaade, 25. oktoober

25.10

Kuusmaa vägevast algusest: hooaeg kestab kahjuks üheksa kuud Uuendatud

25.10

TSA pidi koduväljakul RSU paremust tunnistama Uuendatud

25.10

Mets kuulus algkoosseisu, aga pidi kaotusega leppima

25.10

Zirk näitas Rotterdamis põhialal head kiirust

25.10

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu Uuendatud

25.10

Aigro lõpetas suvise GP-hooaja kümnenda kohaga: varu on sees

25.10

Harju ja Kalju kindlustasid kohta, Tammeka kasutas arvulise ülekaalu ära Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo