Kaldvee ja Lill kaotasid MK-etapil Jaapani paarile

Turniiri alustasid Kaldvee ja Lill puhta 8:0 võiduga sakslaste üle ning seejärel alistati veenvalt Hiina kurlingupaar 8:4. Pingeliseks kujunes aga Eesti ja Jaapani kohtumine, kus Kaldvee ja Lille vastaseks olid Tori Koana ja Go Aoki, kes hoiavad maailma edetabelis seitsmendat kohta.

Jaapanlased kontrollisid kohtumise algust, sundides eestlasi leppima viimase kivi eelisega voorudes ühe punktiga ning lisaks sooritasid jaapanlased neljandas voorus ka punktiröövi, asudes juhtima 6:2. Eesti tuli mängu seitsmendas voorus, kus võideti kaks punkti ning viimases voorus sooritas Eesti punktiröövi, millest paraku ei piisanud kohtumise viimiseks lisavooru. Eesti pidi seega tunnistama vastaste 6:5 paremust.

"Viimases mängus mängisid vastased paremini. Jääolud olid pigem keerulised ning jää lugemisega pidime vaeva nägema. Üldiselt on aga turniiri tase väga hea, eriti meie alagruppi vaadates," kommenteeris Lill.

Kolmapäeval peavad Kaldvee ja Lill kaks kohtumist, mängitakse Šveitsi ja Saksamaa esinduste vastu. MK-etapil Mixed Doubles Gstaad osaleb 18 kurlingupaari ning võitjad selguvad neljapäeval. MK-etapil toetavad Eesti kurlingupaari treener Steffen Walstad ja füsioterapeut Sirli Hinn.