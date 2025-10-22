X!

Kaldvee ja Lill kaotasid MK-etapil Jaapani paarile

Kurling
Marie Kaldvee ja Harri Lill
Marie Kaldvee ja Harri Lill Autor/allikas: Brit Maria Tael/Team Estonia
Kurling

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill sai Šveitsis Gstaadis toimuval MK-etapil kahe võidu järel esimese kaotuse. Pingelises heitluses pidid eestlased tunnistama jaapanlaste paremust.

Turniiri alustasid Kaldvee ja Lill puhta 8:0 võiduga sakslaste üle ning seejärel alistati veenvalt Hiina kurlingupaar 8:4. Pingeliseks kujunes aga Eesti ja Jaapani kohtumine, kus Kaldvee ja Lille vastaseks olid Tori Koana ja Go Aoki, kes hoiavad maailma edetabelis seitsmendat kohta.

Jaapanlased kontrollisid kohtumise algust, sundides eestlasi leppima viimase kivi eelisega voorudes ühe punktiga ning lisaks sooritasid jaapanlased neljandas voorus ka punktiröövi, asudes juhtima 6:2. Eesti tuli mängu seitsmendas voorus, kus võideti kaks punkti ning viimases voorus sooritas Eesti punktiröövi, millest paraku ei piisanud kohtumise viimiseks lisavooru. Eesti pidi seega tunnistama vastaste 6:5 paremust.

"Viimases mängus mängisid vastased paremini. Jääolud olid pigem keerulised ning jää lugemisega pidime vaeva nägema. Üldiselt on aga turniiri tase väga hea, eriti meie alagruppi vaadates," kommenteeris Lill.

Kolmapäeval peavad Kaldvee ja Lill kaks kohtumist, mängitakse Šveitsi ja Saksamaa esinduste vastu. MK-etapil Mixed Doubles Gstaad osaleb 18 kurlingupaari ning võitjad selguvad neljapäeval. MK-etapil toetavad Eesti kurlingupaari treener Steffen Walstad ja füsioterapeut Sirli Hinn.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jääkeegli uudised

10:36

Kaldvee ja Lill kaotasid MK-etapil Jaapani paarile

20.10

Olümpialootused Kaldvee ja Lill pääsesid MK-etapil pjedestaalile

17.10

Kaldvee ja Lill lõpetasid pika võistluspausi: suurem põhja ladumise faas on läbi

06.10

Eesti kurlingunaiskond tuli MK-etapil neljandaks

29.09

Tondirabas toimunud kurlingu MK-etapil võidutsesid rootslased

22.09

Kaldvee ja Lill MK-etapi järel: saime teada, kuhu trennides fookus suunata

21.09

Kaldvee - Lill tulid Tallinna turniiril kolmandaks

21.09

Kaldvee ja Lill jõudsid kodusel MK-etapil poolfinaali

18.09

Kaldvee ja Lill katsetavad kodusel MK-etapil uusi kive

18.09

Kaldvee ja Lill osalevad sel nädalavahetusel kodusel MK-etapil

15.09

Eesti kurlingunaiskond lõpetas MK-etapil kaheksa parema seas

09.09

Eesti meeste kurlingukoondis avas hooaja kolmanda kohaga

01.09

Eesti kurlingunaiskond jäi MK-etapi veerandfinaalist napilt välja

29.08

Eesti kurlingu naiskoondis alustas uut kurlinguhooaega tugeva võiduga

28.08

Eesti kurlingupaar alustas olümpiahooaega kuuenda kohaga

21.08

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale

03.06

Kurlingu hooaja parima tiitel läks jagamisele

03.06

EOK toetab kurlingupaari olümpiaettevalmistust 40 000 dollariga

13.05

Kaldvee ja Lill lõpetavad hooaja maailma esinumbritena

12.05

Kurlingu Eesti meistritiitli teenis Margus Tubalkaini võistkond

sport.err.ee värsked uudised

13:18

Eesti jalgpalliametnikud töötavad sel nädalal eurosarjades mitmel rindel

12:49

Hollas ja Remmelg jätkavad hooaega MK-etapiga Lõuna-Aafrika Vabariigis

12:20

Spordimuuseumis näeb Balti turniiri võidukarikaid

11:57

Alaveri kunagine konkurent: Mati ütles, et sõi anaboolseid steroide

11:35

Spordipealinn avas Tallinna lauluväljakul 27-korvilise kettagolfipargi

10:57

TÄNA OTSE | Levadia võõrustab tähtsas mängus Paidet

09:58

Endine võimleja: treenerid saavad olla ranged, ilma et oleksid julmad

09:39

NBA hooaja avamäng läks kahele lisaajale, Doncic viskas 43 punkti

09:25

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" dokk "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa

08:54

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

08:13

Aron saab sel nädalavahetusel võimaluse Mehhiko GP vabatreeningul

00:02

Inglismaa klubidel oli ilus õhtu, PSG lõi Saksamaal seitse väravat

21.10

Naiste jalgpallikoondise koosseisus toimus Balti turniiri eel muudatus

21.10

Palumetsa koduklubi pääses Slovakkia karikavõistlustel edasi

21.10

Kalev/Cramo kaotas Aserbaidžaanis teise mängu lisaajal Uuendatud

21.10

ETV spordisaade, 21. oktoober

21.10

Tugevas Türgi liigas väljakule saanud Kullerkann: emotsioon oli vinge!

21.10

Kirt: ma ei saa pakkuda Soome korüfeede teadmisi, küll aga tippspordi kogemust

21.10

Suusaliidu tegevjuht: ei olnud kindlust, kummale poole otsus langeb

21.10

FIS-i otsus jätab Venemaa suusatajad taliolümpialt eemale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo