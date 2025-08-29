X!

Eesti kurlingu naiskoondis alustas uut kurlinguhooaega tugeva võiduga

Kurling
Eesti naiste kurlingukoondis
Eesti naiste kurlingukoondis Autor/allikas: Eesti Curlingu Liit
Kurling

Eesti esindusnaiskond Liisa Turmanni juhtimisel alustas uut kurlinguhooaega kõrgetasemelisel MK-etapil Norras, kus avamängus alistati Rootsi naiskond veenvalt 9:5.

Oslos toimuva MK-etapi avamängus oli Rootsi naiskonnal esimeses voorus viimase viske eelis, kuid eestlannad sundisid vastast leppima ühe punktiga. Järgmises voorus ei õnnestud Turmanni naiskonnal punkti võita ning kolmandas voorus sooritas vastane ühe punkti röövi.

Neljandas voorus võitis Eesti kolm punkti, millele lisati kuuendas voorus kaks juurde. Siiski õnnestus vastasel saada punktid seitsmendas ja kaheksandas voorus ning mäng oli viigis 5:5.

Võitja selgitamiseks läks vaja lisavooru, kus Eestil õnnestus võita koguni neli punkti ning kohtumine lõppes Eesti koondise 9:5 võiduga.

Alanud hooaja esimene MK-etapil Oslo Cup 2025 on naiste arvestuses võistlemas kümme võistkonda, kes võistlevad kahes alagrupis. Alagrupist edasipääsejad selguvad laupäeval ning veerandfinaalid, poolfinaalid ja finaal peetakse pühapäeval.

Eesti naiskond kohtub alagrupimängudes Rootsi, Austria ning kahe Norra esindusega. Reedel kohtuvad eestlannad Austria esinduskoondisega Verena Pflügleri juhtimisel.

Sel hooajal mängivad Eesti kurlingunaiskonna koosseisus Erika Tuvike, Kerli Laidsalu, Heili Grossmann ja kapten Liisa Turmann.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

jääkeegli uudised

13:51

Eesti kurlingu naiskoondis alustas uut kurlinguhooaega tugeva võiduga

28.08

Eesti kurlingupaar alustas olümpiahooaega kuuenda kohaga

21.08

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale

03.06

Kurlingu hooaja parima tiitel läks jagamisele

03.06

EOK toetab kurlingupaari olümpiaettevalmistust 40 000 dollariga

13.05

Kaldvee ja Lill lõpetavad hooaja maailma esinumbritena

12.05

Kurlingu Eesti meistritiitli teenis Margus Tubalkaini võistkond

05.05

Kaldvee: olümpial oleme kohe algusest peale selg vastu seina

04.05

Fred Randver: järgmiselt olümpialt on esikümnekoht käes

03.05

Segapaaride MM-i kuldmedal läks esmakordselt Itaaliasse

03.05

Pettunud Lill: oleksime pidanud medali võitma, kuid olümpia on meie põhifookus

03.05

Kaldvee ja Lill pidid pronksimatšis Austraalia paari paremust tunnistama

03.05

Kaldvee ja Lill pidid MM-i poolfinaalis olümpiavõitjate paremust tunnistama

02.05

Kaldvee ja Lill enne poolfinaali: iga millimeeter loeb

02.05

Kaldvee ja Lill pääsesid MM-il alagrupist edasi ning tagasid olümpiapääsme

01.05

Kaldvee ja Lill said lisavoorus valusa kaotuse

01.05

Kaldvee ja Lille spordipsühholoog: sportlased tulevad pingega hästi toime

30.04

Otsustav vise tõi Kaldveele ja Lillele MM-il tähtsa võidu

30.04

VAATA JÄRELE | Kaldvee ja Lill jätkasid MM-il võidukalt

29.04

Kaldvee ja Lille treener: võtame kaotustest õppetunni

sport.err.ee värsked uudised

15:22

Mitmed mängijad leiavad, et Ostapenko käitus peale kaotust valesti

15:00

RALLIBLOGI | Tänak on Paraguay ralli keerulise avakatse järel kuues Uuendatud

14:53

Rallisõitja Cärolain Kariste kutsuti Prantsusmaale naiste autoringraja võistkonna testile

14:24

Mitmekordne Tour de France'i võitja viidi mitme murruga haiglasse

13:22

Rahvuskoondise debüüdi teinud Jordan Loyd alustas EM-i rekordiga

12:53

Team Eesti U-16 alustas nelja rahvuse turniiri põneva lahinguga Ungari vastu

12:23

Shein ja väravasöödu andnud Tamm jäid Konverentsiliiga ukse taha

11:52

Ingebrigtsen osaleb Tokyo kergejõustiku MM-il

11:21

Eesti võrkpallikoondislane liitus Portugali klubiga

10:49

Taaramäe jõudis Türgis teist päeva järjest pjedestaalile

10:19

Sillamäel on 100 km jooksu stardis mõlemad tiitlikaitsjad

10:07

TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad Tallinna FCI Levadia ja Narva JK Trans

09:34

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti jätkab EM-finaalturniiri võõrustaja Läti vastu

09:22

Coco Gauff sai USA lahtistel emotsionaalse võidu

08:49

Sinner pääses USA lahtistel kindlalt edasi

08:14

Hollas ja Remmelg jäid maailma esipaarile napilt alla

28.08

Antetokounmpo vedas Kreeka võidule, Doncic sama Sloveeniaga ei suutnud

28.08

Weber kohendas kaks korda odaviske maailma hooaja tippmarki

28.08

Olümpiahõbe Prantsusmaa alustas EM-turniiri veenvalt

28.08

FC Bunker Partner kaotas mängu ja edasipääsuvõimaluse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo