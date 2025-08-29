Eesti kurlingu naiskoondis alustas uut kurlinguhooaega tugeva võiduga

Oslos toimuva MK-etapi avamängus oli Rootsi naiskonnal esimeses voorus viimase viske eelis, kuid eestlannad sundisid vastast leppima ühe punktiga. Järgmises voorus ei õnnestud Turmanni naiskonnal punkti võita ning kolmandas voorus sooritas vastane ühe punkti röövi.

Neljandas voorus võitis Eesti kolm punkti, millele lisati kuuendas voorus kaks juurde. Siiski õnnestus vastasel saada punktid seitsmendas ja kaheksandas voorus ning mäng oli viigis 5:5.

Võitja selgitamiseks läks vaja lisavooru, kus Eestil õnnestus võita koguni neli punkti ning kohtumine lõppes Eesti koondise 9:5 võiduga.

Alanud hooaja esimene MK-etapil Oslo Cup 2025 on naiste arvestuses võistlemas kümme võistkonda, kes võistlevad kahes alagrupis. Alagrupist edasipääsejad selguvad laupäeval ning veerandfinaalid, poolfinaalid ja finaal peetakse pühapäeval.

Eesti naiskond kohtub alagrupimängudes Rootsi, Austria ning kahe Norra esindusega. Reedel kohtuvad eestlannad Austria esinduskoondisega Verena Pflügleri juhtimisel.

Sel hooajal mängivad Eesti kurlingunaiskonna koosseisus Erika Tuvike, Kerli Laidsalu, Heili Grossmann ja kapten Liisa Turmann.