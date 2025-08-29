Ingebrigtsen osaleb Tokyo kergejõustiku MM-il

24-aastast Ingebrigtsenit on tänavu seganud Achilleuse kõõluse vigastus, mistõttu on tulnud hooaja avastarti korduvalt edasi lükata. Nüüd teatas ta aga, et teeb stardi Tokyo MM-il.

"Võib-olla ei ole ideaalne minna maailmameistrivõistlustele ilma eelnevate võistlusteta, aga nii lihtsalt on. Ma lähen jooksma. Ma elan selle nimel, et võistelda. See ei saa ju olla nii raske," ütles Ingebrigtsen pressi vahendusel.

Uudis Ingebrigtseni osalemisest valmistas rõõmu ka NRK kergejõustikueksperdile Vebjorn Rodalile. "See on kõige toredam sõnum, mille ma saanud olen. Olen kaua mõelnud, kas ta osaleb maailmameistrivõistlustel. Nüüd, kui tundub, et kõik läheb hästi, olen põnevil."

Ingebrigtsen on kvalifitseerunud nii 1500 kui ka 5000 meetri distantsile, kuid NRK andmetel ei ole veel sportlane lõplikult otsustatud, millistel aladel ta stardib.

"Olen lihtsalt õnnelik, et üldse starti saan. Aga muidugi ei lähe ma sinna ainult osalema," lisas Ingebrigtsen.

Rodal märkis, et Achilleuse kõõluse probleemiga on lihtsam treenida pikema distantsi jaoks. "5000 meetri jooks on Achilleuse jaoks vähem koormav kui 1500 meetrit, seega on tõenäolisem, et ta osaleb ainult pikemal distantsil. Kui näeme teda mõlemal alal, on see kindlasti suur boonus."

Viimati võistles Ingebrigtsen märtsis sisemaailmameistrivõistlustel Hiinas, kus ta võitis kuldmedalid 1500 ja 3000 meetri jooksudes. Pärast seda on ta eemal olnud kogu välishooajast.

"Mind toetanud Henrik, Filip ja paljud suurepärased füsioterapeudid, treeningkaaslased ning rahvuskoondise tugisüsteemi inimesed. Olen selle abi eest väga tänulik, kuna ilma nendeta poleks ma võib olla üldse MM-ile jõudnud," rääkis 24-aastane sportlane.

Ingebrigtsen lootis tegelikult võistelda juba neljapäeval Zürichi Teemantliiga finaalis, kuid reeglid ei lubanud tal osaleda.

"Ta oli veel kevadel maailma parim keskmaajooksja ja mitte ainult pisut parem, vaid selgelt ülejäänutest üle. Pole välistatud, et tal kulub vaid paar nädalat, et taas tippvorm saavutada," lisas Rodal.

Norra koondis peab MM-i eel treeninglaagri Jaapani linnas Fukuokas, Ingebrigtsen treenib eraldi Kyotos.

"5000 meetri distantsil usun, et ta võib võita kulla. 1500 meetris on konkurents sel aastal veidi tihedam. Aga kui Jakob otsustab starti minna, on ta minu silmis kindlasti kuldmedalipretendent," lisas Rodal.