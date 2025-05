Kaldvee ja Lill enne poolfinaali: iga millimeeter loeb

Marie Kaldvee ja Harri Lill pääsesid segapaaris kurlingu MM-il taaskord medalimängudele, kuid mõlemad kinnitasid veerandfinaali võitmise järel, et edasi mängitakse voor vooru kaupa.

Kaldvee ütles pärast Kanada 7:5 alistamist veerandfinaalis, et olümpiavõitja Itaalia vastu minnakse sama tundega nagu kvalifikatsioonimängus. "Emotsioonid on head. Läheme poolfinaalis mängima rahulikult punkt punkti haaval oma mängu. Tase on siin väga kõrge ning seega loeb iga millimeeter," sõnas Kaldvee.

Harri Lill nimetas veerandfinaali töövõiduks. "Vägev tunne! See on meie töövõit. Aga iga vastane on siin MM-il tugev ning seega mängime voor vooru kaupa," sõnas ta.

Eesti kurlingupaari treener Steffen Walstad tunnistas, et ta imetleb mängijate võitlusvaimu ja rahulikku närvi. "Oleme selle võidu ära teeninud, pärast üldiselt suurepärast nädalat, kus mõned sentimeetrid vahel siiski meie vastu töötasid. Sentimeetrid, mis olid olulised, läksid nüüd meile," ütles ta veerandfinaali järel.

Segapaaris kurlingu meistrivõistlused 2025 toimuvad Kanadas Frederictonis ning maailmameistrid selguvad pühapäeval peetavas finaalis. Eesti ja Itaalia poolfinaal algab Eesti aja järgi keskööl ning seda saab vaadata ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.