Eesti kurlingupaar alustas suure slämmi turniiri võiduga

Kanadas Calgarys toimuval suure slämmi Mixed Doubles Super Series turniiri esimesel etapil võistleb 15 kurlingupaari. Eestlaste eesmärgiks on panna end proovile maailma paremiku vastu.

"Kurlingus loevad kogemused ning mängime sel hooajal nii tugevaid turniire kui võimalik, sest uute vastastega mängimine arendab väga hästi – mida suurem on meie kogemus turniiride ja vastaste näol, seda tugevamaks muutume. Euroopa kurlinguvõistkonnad on meile hästi tuttavad, kuid ookeani taga saame kohtuda uute vastastega," sõnas Harri Lill, kuid tunnistas, et piiri paneb siiski ka hooaja eelarve. "Peame paraku valima, millistel turniiridel saame osaleda, sest väljaspoolt Euroopat võistlemine on paraku väga kallis."

Suure slämmi turniiri esimeses mängus kohtusid Kaldvee ja Lill Kanada kurlingupaariga Martin ja Laycock. Eestlased juhtisid mängu kindlalt ning röövisid kolmandas voorus kaks punkti, sundides vastast leppima ühe punktiga ka vaatamata viimase kivi eelisele. Kohtumine lõppes Eesti 8:3 võiduga.

Kanadas toimuva suure slämmi turniiri tase on ka tänavu kõrge. Näiteks mängib eestlastega samas alagrupis Jaapani esindus Chiaki Matsumura ja Yasumasa Tanida, kellel on ette näidata 2023. aasta maailmameistrivõistluste hõbemedal.

Teiste seas on turniiril võistlemas Austraalia duo Tahli Gill ja Dean Hewitt, kes saavutas 2019. aasta MM-il neljanda koha ning osales ka 2022. aasta taliolümpiamängudel. Euroopa tippvõistkondadest on lisaks eestlastele esindatud olümpiamängude hõbemedalistidest Šveitsi kurlingupaar Perret ja Rios. Samuti on võistlustules maailma edetabelis kolmandal real asuv Kanada paar Laura Walker ja Kirk Muyres.

Kaldvee ja Lill mängivad sel hooajal seitse MK-etappi Eestis ja Euroopas ning Kanadas mängitakse samuti seitse rahvusvahelist turniiri. Nende eesmärgiks on lunastada Eestile läbi aegade esimene olümpiapilet kurlingus ning olla 2026. aasta Milano taliolümpiamängudel medalikonkurentsis.

Tänavu maailmameistrivõistlustelt hõbemedalid toonud Kaldvee ja Lill asuvad Milano taliolümpiamängude edetabelis teisel kohal, kuid Eesti pääs selgub peale järgmise aasta mais toimuvaid maailmameistrivõistlusi. Olümpiamängudele pääseb lisaks korraldajamaale Itaaliale võistlema seitse kurlingupaari.

"Olümpiale pääsemiseks peame mõne tippvõistkonna koha ära võtma ja seda kohta ei anta meile kindlasti kergelt. Tipus olevad kurlingupaarid on väga võrdsed ning MM-i tulemuse võib otsustada üks õnnestunud või ebaõnnestunud vise ning mõni sentimeeter," sõnas Lill kurlinguhooaja eesmärke kommenteerides.

Kaldvee ja Lille jaoks kujuneb hooaja kulminatsiooniks segapaaris kurlingu MM, mis toimub 26. aprillist 3. maini Kanadas, Frederictonis.