Elissaar: Saksa masinavärk on siit-sealt tõrkunud, Holland on must hobune

Tänavune EM-finaalturniir jõuab vaatajateni Eesti Rahvusringhäälingu ja TV3 Grupp koostöös, kõik kohtumised on vabalt kättesaadavad ERR-i kanalite ETV ja ETV+ ning TV3 ja TV6 vahendusel.

Finaalturniiri 51 ülekannet on nelja telekanali kavas planeeritud vaatajat arvestades ning eesmärgiga kajastada suurturniiri parimal võimalikul moel. Telekanali TV3 eetris on kell 16 ja kell 19 algavad mängud ning TV6 eetris need kell 19 algavad kohtumised, mis toimuvad samaaegselt (kokku 25 ülekannet).

ERR-i kanalid ETV ja ETV+ näitavad kõiki mängupäevade viimaseid kohtumisi algusega kell 22, sh avamängu ning mõlemat poolfinaali (kokku samuti 25 ülekannet). 14. juulil algusega kell 22 peetav finaal on eetris paralleelselt ETV-s, TV3-s ja venekeelse kommentaariga ETV+ kanalis.

Reedel lähevad avamatšis vastamisi võõrustaja Saksamaa ning Šotimaa ja kommentaator Alvar Tiisler ütles "Terevisioonis", et loodab juba esimesel päeval vaatemängu näha.

"Ootan juba tänast õhtut, seal on hästi laetud Saksamaa ja Briti jalgpallikultuuri esindaja Šotimaa, kes oma meelestatuselt ei jää võlgu. Arvan, et juba tänane õhtu Münchenis tuleb laetud ja võimas. Me ei ole näinud jalgpallikultuuris suurturniiri juba kaheksa aastat, see on väga kihvt," sõnas Tiisler, kes loodab finaalis näha Portugali.

Soccernet.ee peatoimetaja Kasper Elissaar ütles, et F-alagruppi kuuluvat Portugali tasub alati karta, eriti kuna 39-aastane Cristiano Ronaldo ei tundu üldse hoogu maha võtvat. "Kui sul on selline suur staar, kes on nii kaua võistkonda suutnud tassida - aastal 2024 saame ikka rääkida, et ikka on see Ronaldo," ütles ta.

"Eelmisel turniiril korraks oli tunne, kas Ronaldost hakkab saama pingimees või varumees, aga uue treeneri Roberto Martineze käe all on Ronaldo jälle see sama vana Ronaldo, kes tassib ja väravaid lööb. Ta on ju maailmas kõige rohkem koondisemänge pidanud, üle 200 ja löönud üle 130 värava. Müstilised numbrid, tema küll ei väsi veel. Portugali võib alati karta, äkki nad tulevad kuskilt," lisas Elissaar.

Cristiano Ronaldo Autor/allikas: SCANPIX/AP

Elissaar tõi välja kolm peamist favoriiti: Inglismaa, Prantsusmaa ja Saksamaa. Tema sõnul on 2021. aastal toimunud EM-il finaalis kaotanud inglaste trumbiks ründajad Harry Kane ja Jude Bellingham.

"Ründavad mängijad, kes tegelikult ei mängi Inglismaal Premier League'is. Inglastel on alati oma liiga kultus, et Premier League on maailma parim. Aga nüüd suurimad staarid, üks mängib üldse Müncheni Bayernis ja teine Real Madridis. Kentsakas olukord, ma ei tea, kuidas inglased ise sellega toime tulevad," sõnas Elissaar. "Inglased on näidanud Gareth Southgate'i käe all viimastel aastatel, et nad on järjest samme astunud ja on päris lähedal, aga küsimus on see, kas nad võita ka suudavad - viimati võitsid 1966. aastal. Sellest on päris palju möödas."

Prantsusmaa koondise eesotsas ei ole keegi muu kui 25-aastane Kylian Mbappe, kes on vaatamata oma noorusele olnud jalgpallimaailma tipus juba aastaid. "Mbappe on seda võistkonda tassinud, tassis juba juba kuus aastat tagasi MM-il, seejärel ka EM-il tublilt mängitud," ütles Elissaar. "Nooruse särtsakusega koosseis ja tõeliselt tehniliselt võimekas meeskond, seal tasub väga karta igat liini."

Elissaar mainis ära veel Hollandi ning keskkaitsjast kapteni Virgil van Dijki. "Seal on hästi palju jõudu ja Holland võib olla selline suurem meeskond, et on natuke must hobune, läheb radari alt ja keegi väga ei räägi, aga heal päeval võib tulla ka päris hea võistkond," ütles ekspert.

Aga eks kõik silmad on ikkagi võõrustaja Saksamaa ning nende vormi peal. "Turniiri eel peetud kontrollkohtumised ei ole väga veenvad olnud, neil ju eelmine aasta läks aia taha, kui nad turniiriks valmistusid," ütles Elissaar.

"Hästi kihvt oleks vaadata, et Saksamaal on koondises tagasi poolkaitsja Toni Kroos. Tema lõpetab nüüd oma karjääri, otsustas, et tahab lõpetada enda tingimustel tipus. Nüüd on tal kodune finaalturniir, ta oli juba vahepeal loobunud Saksamaa koondisest, selle selja taha jätnud, aga ikkagi kutsuti," jätkas ta. "Tuli ja see oleks tõeline muinaslugu, kui selline mängija peaks oma viimase mängu kodus Berliini olümpiastaadionil finaalis ja veel võidaks ka."

"Saksa masinavärk on viimastel aastatel tõrkunud siit-sealt, aga kodusel turniiril võtavad asja tõsiselt," ütles Elissaar.