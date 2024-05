Jalgpalli EM-finaalturniiri näitavad Eestis ERR ja TV3

UEFA heaks kiidetud tehing toob seega suurturniiri mängud maksumüüri tagant välja ning Eesti Rahvusringhääling ja TV3 Grupp Eesti jagavad 14. juunil algava jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri näitamisõiguseid. Seega on jalgpalli EM traditsiooniliselt tasuta nähtav kõikjal Eestis, kuid esmakordselt jagavad finaalturniiri ülekandeid avalik-õiguslik ning kommertskanal.

Finaalturniiri 51 ülekannet on nelja telekanali kavas planeeritud vaatajat arvestades ning eesmärgiga kajastada suurturniiri parimal võimalikul moel. Telekanali TV3 eetris on kell 16 ja kell 19 algavad mängud ning TV6 eetris need kell 19 algavad kohtumised, mis toimuvad samaaegselt (kokku 25 ülekannet). ERR-i kanalid ETV ja ETV+ näitavad kõiki mängupäevade viimaseid kohtumisi algusega kell 22, sh avamängu ning mõlemat poolfinaali (kokku samuti 25 ülekannet). 14. juulil algusega kell 22 peetav finaal on eetris paralleelselt ETV-s, TV3-s ja venekeelse kommentaariga ETV+ kanalis.

Kolm aastat tagasi elas ERR-i kanalite vahendusel EM-finaalturniirile Eestis kaasa vähemalt 700 000 inimest. "Seega on jalgpall suurim avalikkust ühendav spordiala ja kui päris pikalt oli lahtine, kas Eesti publikul avaneb üldse võimalus tänavusest suurturniirist kõikidele ligipääsetavate telekanalite vahendusel osa saada, siis nüüd on see lahenduse leidnud parimal võimalikul moel," märgib Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Erik Roose. "See on hea näide avaliku- ja erasektori tulemuslikust koostööst," lisab Roose.

Rahvusringhäälingu sporditoimetus võtab mängupäevad kokku jalgpallistuudios, mis alustab ETV kanalil iga mängupäeva õhtul pool tundi enne päeva viimase mängu algust ehk kell 21.30. "Nagu ikka, toome ETV ülekanded vaatajateni Eesti parimate jalgpalliekspertide ja kommentaatorite abiga," lubab ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna. ETV spordiuudistele järgnev õhtune jalgpallistuudio võtab kokku ka selle päeva varasemad EM-i kohtumised ning näitab ära kõik EM-il löödud väravad. Põhjalikku ülevaadet finaalturniiri mängude tipphetkedest ja uudistest pakub ERR-i spordiportaal.

Jalgpalli EM-finaalturniiri võõrustab 14. juunist 14. juulini kümme Saksamaa linna: Berliin, Köln, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig, München ja Stuttgart. Meistrivõistluste avamatš mängitakse 14. juunil Münchenis. Finaal toimub 14. juulil Berliini olümpiastaadionil.