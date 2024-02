Kaldvee ja Lill jäid Tallinnas kolmandaks: väike pettumus, aga polnud halb

15 võistkonna konkurentsis võitis Eesti segapaar Marie Kaldvee - Harri Lill koduselt rahvusvaheliselt kurlinguturniirilt pronksmedali. Poolfinaalis tuli alla vanduda hilisematele võitjatele, Saksa paarile Klaudius Harschile ja Emira Abbesile.

"Väike pettumus on, eks me ikka läheme iga võistlust võitma," rääkis ERR-ile Lill. "Ma arvan, et oleme võimelised võitma iga võistlust, aga tegime siin viimasel päeval päris palju häid mänge, nii et ei olnud halb."

Lill-Kaldvee hindasid koduse turniiri taseme päris kõrgeks. Siin käinutest tuleb Saksamaa, Türgi ja Taani koondistega vastamisi minna ka MM-i alagrupis.

"Tabeli asukoha poolest peaksime neid teoorias alati võitma, aga tase meie tasemel on ühtlane, me ei saa kunagi võidus kindlad olla. Peame ikkagi mängima oma väga head mängu ja kui me mängime oma väga head mängu, siis me võime ka kõiki võita nagu ka Kanadas," rääkis Lill.

Kanada suure slämmi võit eelmisel nädalal näitas Eesti paari tugevust, kui võit õnnestus võtta ettevalmistust tabanud tagasilöökide ja Lille vaevanud haiguse kiuste.

"Uuesti võita Grand Slam on väga hea tunne," kinnitas Kaldvee. "Läksimegi seda ju kaitsma ja samas hallis teist korda võita, tegelikult mängida kõik need mängud väga hästi, võita olümpiahõbedaid: kindlasti jätab ainult hea mulje."

Eesti meistrivõistlustel mängib segapaar kahe nädala pärast kindlasti, kuigi MM-i pääse on juba kindlustatud. Kodune turniir pakub aga head ettevalmistust suurepärastes jääoludes, lisaks annaks võit seal võimaluse tõusta taas teiselt kohalt maailma esinumbriks. MM-ini jääb veel kaks kuud, vormikõvera langust karta ei ole.

"Me oleme põhiasjad väga hästi paika saanud, teeme trenni edasi. Turniire tuleb meil ka veel aprilli alguses, seega märtsikuus teeme rohkem trenni ja aprilli alguses on uuesti võistlused, et saaks MM-il olla heas hoos," selgitas Kaldvee.

Segapaaride MM toimub alates 20. aprillist Rootsis Östersundis.