Kaldvee EM-i eel: oleme viimase paari päevaga saanud parimasse vormi

Eesti naiste kurlingukoondis alustab nädala lõpus Šotimaal võistlemist Euroopa meistrivõistluste A-divisjonis. Kapten Marie Kaldvee sõnul on treeninguid ajastatud just nii, et olla suurvõistluseks parimas vormis.

Naiste kurlingukoondis alustas Šotimaal Aberdeenis toimuvaks EM-iks valmistumist juba augustis. Palju on lihvitud tehnikat, tiimitööd, samuti on appi võetud spordipsühholoog Snežana Stoljarova.

"Hooaja algus on olnud töine, väga tehniliselt töine, me oleme viimase paari päevaga saanud oma parimasse vormi, ma julgeks öelda. Saime ka Türgi koondisega mängida treeningmängu, tundub, et oleme saanud hea hoo ja tunde kätte," ütles naiskonna kapten Marie Kaldvee ERR-ile.

Eesti pole A-divisjoni pikka aega mahtunud, seekord on EM-il kohal Euroopa kümme parimat naiskonda, kelle seast Šveits ja Šotimaa tõotavad olla kõige kangema kraadiga vastased. Eesti loodab mahtuda esimese kaheksa hulka, et tagada edasipääs ka MM-ile.

See ei pruugi olla kõige kergem, aga koondise ootused pole ainult tulemustele suunatud. "Et me naudiks seda mängu, nii nagu me seda nautima peamegi. Et meil tuleksid õiged võidud õiges kohas. Me kindlasti lähme üks samm edasi, oleme võimelised nende vastu mängima," sõnas naiskonna abikapten Liisa Turmann.

Kaldvee usub, et arenguhüpe veel alles tuleb. "Meil on see algus läinud natuke konarlikult, oli raske neid muutusi teha, tiimil oli raske. Natuke läheb aega, aga ma usun, et pikas plaanis saame selle hästi toimima ja kui EM-il toome oma parima välja, siis see näitab ka seda, et oleme teinud tööd õigel suunal," ütles kapten.

Eesti alustab EM-i laupäeval mängudega Norra ja Saksamaa vastu.