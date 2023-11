TV10 vilistlane Miia Ott: olen õnnelik, kui mu rekord puruneb

Hooaja avaüritusel meenutati võistlussarja ajaloolisi hetki ning tunnustati möödunud hooaja rekordipüstitajaid.

Miia Ott jooksis püstitas suvel Jeruusalemmas kergejõustiku kuni 20-aastaste Euroopa meistrivõistlustel uue 100 meetri jooksu rahvusrekordi, kui lõpetas ajaga 11,53.

16-aastase sprinteri aeg jäi hooaja lõpuni Euroopa edetabelis oma vanuseklassis esimeseks. Ka U-18 vanuseklassis ei suutnud keegi kiiremini joosta. "See on väga-väga suur au," ütles sprinter ERR-ile.

Kaks aastat tagasi püstitas Ott rekordi ka TV10 Olümpiastarti võistlussarjas, kui jooksis 60 meetrit ajaga 7,69 sekundit. "Olen õnnelik, kui see puruneb. Tegelikult olen salamisi rääkinud paari tuttavaga, et tahaksin isiklikult kätt suruda sellega, kes purustab. Mis ma ette olen pannud, on ikkagi päris krõbedad numbrid," sõnas Ott.

Treener Maris Mägi ütles, et Otti mitmekülgne spordiharidus on teinud temast parema sprinteri. "Ta käis ka TV10-l mitmevõistlust tegemas. Tegelikult kõik see, mis temasse on panustatud, on väga palju vilja toonud," sõnas endine tippsportlane. "Viimastel nädalatel, enne tiitlivõistlusi, tegutsesime peenemate nüanssidega ja natuke enesekindluse hoidmisega. Ikkagi suured võistlused ja habras vanus, habras olukord."

53. hooaja esimene vabariiklik etapp on kavas 2. detsembril Võrus ja sari kulmineerub 13.-14. juuni peetava mitmevõistluse finaaliga, mis toimub esmakordselt Jõhvis. Lisaks vabariiklikele etappidele on kavas ka maakondlikud eelvõistlused, mida aitavad läbi viia erinevad spordiklubid entusiastlike treenerite, juhtide ja lapsevanematega. Uue hooaja maakondlikud eelvõistlused stardivad novembris.

TV10 Olümpiastarti on ETV2 ekraanil 7. detsembril kell 18.45.