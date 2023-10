Šadeiko kasvatab Laupas väikeste klasside kiuste TV 10 sarja järelkasvu

Laupa põhikoolis kasvatab sportlaste järelkasvu kehalise kasvatuse õpetaja Deivi Šadeiko, kel kanda ka klassijuhataja vastutus. Ta on võitnud TV 10 Olümpiastarti mitmevõistluse, sama suutsid ka tema tütred Grit ja Grete. Ka Deivi noorim tütar Jade, kes hiljem keskendus võrkpallile, oli sarjas edukas.

TV 10 sarjas konkureeriva võistkonna moodustamine pole lihtne, sest mõisahoones tegutsevas Laupa põhikoolis pole üheski klassis üle 15 õpilase.

"Meie trump on see, et oleme suhteliselt stabiilsed. Meil ei ole võib-olla sellist eredat tähte, kes oleks vabariigis kuue hulgas, aga meil on selline stabiilne võistkond. See on kooli puhul oluline," rääkis kehalise kasvatuse õpetaja Deivi Šadeiko.

"Me üritame võtta maksimumi sellest, mis on ja kuna meil see võimla on väike ja osad nimetavad seda lausa kaminasaaliks, siis me oleme võimalikult palju õues. Lihtsalt meil ei ole võimalust näiteks panna naelkingi jalga, et harjutada ja siis selleks lähemegi Türi staadionile," lisas Šadeiko.

Kas maalapsi peab sundima sportima või nad ikkagi ise teevad seda meeleldi "Tänapäeva lastel ei ole see enam nii nagu meil oli tavaline, et vabal ajal koguaeg õue tegutsema, liikuma. Nüüd ikkagi valitakse tubased tegevused," tõdes õpetaja.

Laupalt 36 kilomeetri kaugusel asub Imavere kool, mille õpilastega koos moodustatud ühisvõistkonnaga osaleti TV 10 sarjas juba viiendat aastat. Pika vahemaa tõttu koos trenni ei tehta, võistkonda pääsejad selgitatakse maakondlikel jõukatsumistel.

Kuigi Imavere Kooli kasutada on uhke spordihoone, tuleb sealgi Laupaga sarnaselt läbi ajada kesiste välitingimustega. Õpilaste õnneks innustab neid leidlik kehalise kasvatuse õpetaja Taiga Laur, kes on Imaveres ka TV 10 tiimi vedaja.

"Meil ei ole isegi 60 meetrit kuskil niimoodi joosta, et sa saad täie hooga lõpetada. Ja kaugushüppe kast on hoopis võrkpalliväljaku nurka kaevatud. Ja poovime hakkama saada!" sõnas Laur. "Viskame seda palli kuhugi murule ja heidame ketast sinna kuhu saab, jalgpalliväljakule. Ja saame hakkama küll."

Ühendvõistkonna moodustamisega säilitasid kaks väikest Järvamaa kooli oma õpilastele võimaluse kogeda TV 10 sarjas võistlemise võlu. Tänavuse hooaja lõpetas Laupa ja Imavere ühendtiim väikeste koolide konkurentsis neljanda kohaga.