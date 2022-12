TV 10 Olümpiastarti esimesel vabariiklikul etapil sündis üks sarja rekord

Uue hooaja avaetapil püstitas kuni 14-aastaste tüdrukute kuulitõukes sarja rekordi Diana Johanna Vanamb Tartu Variku Koolist. Ta ületas kahe kilose kuuliga Berit Saare nimel neli aastat püsinud rekordi pea poole meetriga. Mullu sarjas mitmevõistluse võitnud treener Kersti Viru õpilane viis sarja rekordi 14 meetri ja 83 sentimeetri peale.

"Ma arvan kindlasti suur harjutamine. Ma olen suhteliselt kaua teinud (7 aastat tegelenud kergejõustikuga). Kui mul oli jalg vahepeal haige, siis kuuli ainult saimegi teha, siis oligi see hea," ütles Diana Johanna Vanamb.

Suurte koolide seas asus võistkondlikult sarja juhtima tiitlikaitsja Rakvere Reaalkool, kellele tõi kuni 14-aastaste poiste teivashüppes kolme meetri ja 20 sentimeetri ületamisega alavõidu Aleksander Metsmaker.

"Ma olen päris rahul sest ma lisasin oma rekordile 20 sentimeetrit juurde. Oleks veel 11 sentimeetrit, siis oleks kooli rekordi püstitanud, kuid olen rahul," ütles Metsmaker.

Avaetapile pääses üle kolme ja poolesaja noore, kes esindasid pea sadat kooli ja teevad sporti väga erinevatel põhjustel.

"Ma käin viis korda nädalas trennis ja tahtsin trenni hakata tegema, et ma ei oleks laisk, et mul oleks lihased ja mingit spordiala peab ikkagi elus tegema," ütles Peetri Lastead-Põhikooli õpilane Richard Schasmin.

"Mul on see, et ma ei oleks laisk, et ma ei jääks haigeks ja siis, et millalgi jõuda MM-ile. Selle kaudu 800 meetris. Ma olen väga pingutanud ja tahtnud kõike saavutada. Minu üheks iidoliks, kellega ma väga tahaks kohtuda, on Jakob Ingebrigtsen," kommenteeris Henry Schasmin.

Noorte mõtted võtame kokku neljapäeval kell 16.30 ETV-s ekraanile jõudvas saates, kus näitame ühtlasi ka avaetapi kiiremaid välejagu.