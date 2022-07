Floraga liitus 17-aastane Legioni keskkaitsja

Kolobov tõusis esile sellel hooajal, kui ta tegi Premium liigas debüüdi 2. märtsil Narva Transi vastu. Seni on ta Premium liigas kirja saanud juba 16 kohtumist (1166 minutit).

"Flora on Eestis väga kõrgetasemeline klubi ja siin on konkurents tihe. Tahan ennast siin jalgpallurina arendada ja sammu edasi teha. Olen valmis kõvasti tööd tegema, et aidata meeskonnal eesmärgid täita ja tulevikus uuesti Euroopasse jõuda," sõnas 17-aastane mängumees Flora kodulehele.

Eesti noortekoondistes on Kolobov väljakul läinud 12 korda. Nendest kolm kohtumist on U-15 nimekirjas ning ülejäänud üheksa on U-17 võistkonnas, kus ta on löönud ka kaks väravat.

"Olin Legioni esindusvõistkonnas ainult pool aastat, aga selle lühikese ajaga saime koos hästi läbi ja vanemad mängijad aitasid mind oma kogemustega. Sain palju abi näiteks Aleksandr Volodinilt ja Ivan Baturinsilt, kes mind alati aitasid ja julgustasid," tänas Kolobov eelmist koduklubi ja meeskonnakaaslasi. "Minu jaoks on see üleminek järjekordne samm suures jalgpallis ja ma loodan, et kõik läheb minu jaoks hästi."

FC Flora spordidirektor Norbert Hurt: "Mihhail Kolobov käis meil talvel testimas. Pärast seda oleme tema tegemisi hoolega jälginud. Mihhail on teinud korraliku arengu Legioni eest mängides. Ta julgeb palliga surve all mängida ja kaitses on ta tugev blokeerija. Tegemist on perspektiivika noorega, keda me soovisime oma ridadesse."