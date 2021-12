VAATA | Algas TV 10 Olümpiastarti hooaeg. Kas Eesti on leidnud uue Kanteri?

Ei ole just tavapärane, et Eesti sportlasel on kodus oma heitestaadion, eriti, kui tegemist on alles 14-aastase noormehega. Just selline erandlik noor on Sten Erik Iir, kes heidab Otepääl oma kodustaadionil ketast ka nüüd, kui väljas on suured lumehanged. Talle kuuluvad TV 10 sarja rekordid ja paljud küsivad: kas Eesti on juba leidnud uue Gerd Kanteri?