TV 10 Olümpiastarti alustas uut hooaega Võrus

Pikalt kestnud koroonapandeemia on kasvatanud noortes võistlusnälga. Kui kahel eelmisel aastal olid detsembris noorte jaoks saalid lukus ja etapid algasid alles kevadel, siis nüüd, kui käsil on TV 10 Olümpiastarti sarja 51. hooaeg, saab võistlus sammuda taas loogilist rada.

Avaetapil Võrus olid hoos 10–14-aastased noored ja hallis pingutas üle 300 osaleja enam kui 70 koolist. Erilist tahet näitas 11-aastane Loore-Liis Viidik Tallinna Kadrioru Saksa Gümnaasiumist, kes vaatamata kipsis käele võitis noorema vanuseklassi 60 meetri sprindi 8,68 sekundiga.

"Mulle meeldis väga see aeg, sest see on mu rekord ja mulle meeldib väga joosta ja sellepärast tahtsin," ütles Viidik.

Küsimusele, mis käega juhtus, vastas ta: "Mängisin kehalise kasvatuse tunnis korvpalli ja mul läks näpp tagurpidi."

Kuni 14-aastaste poiste teivashüppes tegid puhta töö Erki Nool Kergejõustikukooli poisid. Kümnevõistluse olümpiavõitja ise nii kõrgele – võitja ületas Võrus 3.31 – selles vanuses ei hüpanud.

"Üks eelis on tänapäeva noortel, et teibad on niivõrd palju peenemad, et sul on mugavam teivastest kinni hoida. Sellises vanuses nagu need poisid hüppavad, hüppavad juba ilusti painetega ja saavad oma kehaliste võimete järgi valida õige teiba. Sellepärast hüppavad ka tehniliselt oluliselt paremini kui lapsed 40 aastat tagasi," arutles Nool.

Palju ägedaid emotsioone pakkunud Võru etapi saade on ETV2 ekraanil neljapäeval kell 19.30