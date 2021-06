Tõsine näovigastus lõpetas Belgia kaitsja EM-i

Jalgpalli EM-i B-alagrupi teise kohtumise Belgia – Venemaa esimesel poolajal vigastada saanud Belgia koondise kaitsja Timothy Castagne EM-finaalturniir on lõppenud, kinnitas meeskonna peatreener Roberto Martinez.

Castagne vigastuseks on silmakoopa murd, vahendab Soccernet.ee. "Võib-olla vajab ta operatsiooni. Timoty EM-finaalturniir on kindlasti lõppenud," sõnas Martinez pärast Belgia 3:0 võiduga lõppenud kohtumist.

Castagne vigastus polnud nii tõsine, et see takistanuks meeskonnaga Peterburist kodumaale naasmist. Kui operatsiooni vaja, siis tehakse see Belgias. Taastumisajaks prognoositakse umbes kuut nädalat ehk klubihooaja alguseks peaks Leicester City kaitsja paranenud olema.

