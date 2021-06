EM-il tõsise näovigastuse saanud Belgia kaitsja käis operatsioonil

Castagne'il diagnoositi silmakoopa murd kahest kohast ja Belgia koondise ametnikud kinnitasid, et teda opereeriti teisipäeval, vahendab Reuters.

Castagne vahetati kohe pärast vigastust välja ja kuigi vaid loetud tundide jooksul avaldas Belgia koondise peatreener Robert Martinez, et Castagne'i jaoks on EM lõppenud, on mängumees ise öelnud, et kui Belgia koondis pääseb alagrupist edasi, loodab ta meeskonda seal aidata.

"Äkki juhtub ime ja ta saab lõpus meiega taas liituda," avaldas meeskonnakaaslane Dennis Praet lootust.