Slovakkia üllatas kümne mehega lõpetanud Poolat

Slovakkia tuli väljakule selge mänguplaaniga nullida ära poolakate suurim staar Robert Lewandowski ja ise nõelata teravate vasturünnakutega. Avapoolajal õnnestus see neil suurepäraselt, kui 18. minutil pääses vasakäär Robert Mak kahe Poola kaitsja vahelt läbi ning saatis palli Wojciech Szczesny pea põrkest väravasse.

Tabamus kantigi Poola puurivahi omaväravaks ja on ajalooline, sest varem pole ükski väravavaht EM-finaalturniiril omaväravat löönud. Poola naasis pikalt pausilt väga hästi ja viigistas vaid 32 sekundit pärast teise poolaja algust Karol Linetty väravast.

62. minutil sai Grzegorz Krychowiak aga teise kollase kaardi ja vähemuses poolakad said karistada seitse minutit hiljem, kui Milano Interis mängiv kaitsja Milan Škriniar viis nurgalöögile järgnenud olukorras Slovakkia taas juhtima. Kümne mehega Poolal oli mängu lõpus võimalusi, aga viigiväravani ei jõutud ja nii algasid E-alagrupi mängud Slovakkia 2:1 võiduga.

Enne mängu:

Poola koondis läbis EM-valiktsükli kaheksa võidu, ühe viigi ja ühe kaotusega. Oma alagrupp võideti veenvalt, teiseks tulnud Austriat edestati kuue punktiga. Aasta alguses vahetas Poola peatreenerit, tuues meeskonda juhendama portugallase Paulo Sousa. Viiest tänavu peetud mängust on poolakad võitnud vaid ühe, alistades Andorra. Viigistatud on Ungari, Venemaa ja Islandiga, kaotatud on Inglismaale.

Slovakkia koondis pääses EM-il läbi play-off'ide. Penaltiseerias saadi esmalt jagu Iirimaast, seejärel oldi 2:1 paremad Põhja-Iirimaast. Maailma edetabelis 36. kohal paiknev Slovakkia on tänavu samuti võitnud vaid ühe kohtumise, alistades märtsis 2:1 Venemaa. Viiki on mängitud Küprose, Malta, Bulgaaria ja Austriaga.

Poola ja Slovakkia on varasemalt kohtunud kokku kaheksal korral. Poola on võitnud kolm ja Slovakkia neli kohtumist. Viiki on mängitud ühel korral. Viimati mindi vastamisi 2013. aastal, kui maavõistlusmängus saatis edu 2:0 võitnud Slovakkiat.