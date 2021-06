Poola ründaja peab põlvevigastuse tõttu EM-i vahele jätma

27- aastasel ründajal tuvastati mai lõpus väike meniskirebend vasakus põlves. Peale seda ei ole mees tavapärasest treeningust osa võtnud.

Poola koondis lootis kuni viimse hetkeni, et Milik on siiski suuteline turniiril Poolat aitama, aga vigastus oli liiga tõsine ja jätab mängumehe finaalturniirilt eemale. "Need sümptomid, mis tal treeningu käigus esinesid ja ka tehtud lisauuringud kinnitasid, et vigastus takistab tal endiselt täielikult treeningutest osa võtta ja mängudel osaleda," ütles Poola jalgpalliliit oma teates.

Poola koondis otsustas, et Milikule asendust ei kutsuta. Miliku puudumine suurendab veelgi Robert Lewandowski rolli Poola rünnakul. Peatreener Paulo Sousa valikud ründemängijate osas olid juba varasemalt piiratud, sest oli teada, et turniirilt jääb eemale ka Krzysztof Piatek.

Poola kohtub EM-finaalturniiril E-alagrupis Slovakkia, Hispaania ja Rootsiga.