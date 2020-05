Noole kergejõustikukooli õpilased pääsesid üheskoos treenima

Kümnevõistluse olümpiavõitja Erki Noole kergejõustikukooli õpilased tundsid sel nädalal suurt rõõmu, kui pääsesid pärast pikka pausi küll väikestes gruppides, aga ikkagi üheskoos ja veel ka staadionile treenima. "Meil on 450 last ja 8 treenerit. Eesti mõistes suhteliselt suur kool," lausus Nool ETV-le.

Noole kooli eduka noortetreeneri Kädy Tänav (Tänaku) 12-aastane õpilane Ellen Ingrid Aadamsoo sai jaanuaris TV 10 Olümpiastarti etapil 60 meetri tõkkejooksus 9,36 sekundiga püstitatud sarja rekordi eest nüüd kätte klaasist Tähekese. Talvel elas ta üle ka käeluumurru ja suutis väga töökalt üksi treenida.

"Meil on pandud töökavad iga päev ja siis olen käinud kas üksinda või perega koos Kadrioru pargis siis jooksmas," ütles noor jooksja.

Kuidas motivatsiooni leidsid, et kogu aeg trenni teha? "Ma mõtlesin, et seda on kindlasti vaja. Kuidagi lihtsalt tuli see motivatsioon. Ei olnudki suurt probleemi sellega. "

Tänav (Tänak) ütles, et tegelikult oli päris kummaline periood. "Meie saatsime siis noortele treeningkavad, võistlussportlastega suhtlesin igapäevaselt ja tegime neile väikseid väljakutseid. Küll kõhulihaste, küll kätekõverdustega. Osalesime kahel virtuaalsel jooksul."

"On näha, et kes on väga palju iseseisvalt trenni teinud ja kes on natuke vähem iseseisvalt treeninud, mis on ka hästi loomulik," lisas Nool.

"Eks need meie e-treeningpäevikud andsid ka tagasisidet, kuidas siis keegi kaasa tegi, aga üldiselt on noored väga tublid olnud ja nüüd on nautinud, et saavad koos teha," lausus Tänav (Tänak).

Noored oodatavad nüüd ülisuure õhinaga võistlusi. Kahe nädala jooksul on ka selge, kuidas kulmineerub tänavune hooaeg TV 10 Olümpiastarti sarjas.