Ken Kallaste lõi Varssavi Legia vastu tähtsa värava

17 vooru järel on tabeliliider Zabrze Gornik 32 punktiga, Legia on 31 peal ja Korona 29 punktiga kolmas.

Legia lõi esimese ära juba teisel minutil, kuid 39. minutil seis viigistati ning 42. minutil sai Kallaste tähtsa tabamuse enda nimele. Eestlane küll väga palju tegema ei pidanud, sest pall seisis väravajoonel ja see oli vaja lihtsalt teisele poole saada, kuid kiita tuleb meest ainuüksi selle eest, et ta nii kiirelt olukorda saabus, kirjutab Soccernet.ee .

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel