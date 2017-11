EMS-treenerite vastus: Port ei võtnud vaevaks ennast teemaga kurssi viia

Järgnevalt avaldame HAF treeningstuudio vastuse täies mahus:

Kuigi HAF treeningstuudio ei ole konkreetse juhtumiga seotud, peame EMS-treeningute pakkujana oluliseks teemat selgitada ning vastata Kristjan Pordi esitatud kriitikale EMS-i toimivuse osas.

Kõigepealt on oluline veelkord rõhutada nii "Terevisiooni" intervjuus kui ka artiklis öeldut, et seos trauma tekke ja EMS-treeningu vahel on oletuslik ning keeruline on tuvastada EMS-i otsest rolli. Oma osa võisid mängida ka konkreetse inimese tervislikust seisundist tulenevad faktorid, mida ei osatud mingil põhjusel arvesse võtta.

Teiseks, nagu iga uue asja proovimisel, tuleb ka EMS-treeningu valimisel püüda teha võimalikult informeeritud otsus ning järgnevad kolm punkti tasuks igal trennist huvitatul läbi mõelda:

Esimene EMS-treening tuleb alati võtta koos treeneri konsultatsiooniga, et juhendaja saaks treenija tervise ja sportlike eesmärkide kohta piisavalt teavet, mille põhjal kujundada treeningu ülesehitus ning intensiivsus. Juhendaja peab kindlasti olema läbinud põhjaliku EMS-treeneri koolituse. Lihtsalt personaaltreeneri teadmistest selle treeningmeetodi puhul ei piisa. Seega, kui spordiklubi lehel ei ole eraldi välja toodud infot treeneri kvalifikatsiooni kohta, on hea mõte see eraldi üle küsida. EMS on kõige efektiivsem, kui seda tehakse individuaaltreeninguna, sest ainult nii on treeneril võimalik kogu protsessi detailselt jälgida ja juhendada. Grupitreeningud EMS-meetodil ei anna oodatud tulemusi.

Mis puudutab Kristjan Pordi kriitikat EMS-i aadressil, siis kahjuks ilmestab tema esitatud väiteid liigne üldistamine ning toetumine enda olemasolevate teadmiste põhjal tehtud suurejoonelistele oletustele. Intervjuud vaadates on näha, et härra Port ei ole võtnud vaevaks end teemaga täpsemalt kurssi viia ja tutvuda EMS-i toimivust tõendavate teaduspublikatsioonidega.

Järgnevalt vastused artiklis esinevatele väidetele:

Tsitaat: Pordi sõnul seisnes EMS-i idee algupäraselt selles, et südame-, kopsu- ning liigeseprobleemidega inimesed, kelle lihasmass on vähese liikumise tõttu atrofeerunud, saaksid EMS-ist rehabiliteerivat abi.

"Nüüd aga näeme, kuidas täistöövõimelised, liikumissuutlikkusega inimesed otsustavad järsku rehabilitatsioonivahendit kasutada," jätkas Port. "Kogu raha eest kindlasti seda kaupa kätte ei saa. Sellest, et trenn ei juhtu kergesti, on nii palju tõendeid. Tänapäeval on tekkinud kaubanduslik soov lihtsamalt hakkama saada - anname inimese lihastele elektrivoolu, ta saab samal ajal telekat vaadata ja pontšikut süüa."

Vastus: EMS-i tehnoloogia on tõesti arenenud rehabilitatsiooni valdkonnast, ning seda kasutatakse seal ka tänapäeval, kuid tehnika on tublisti edusamme teinud ja kindlasti ei ole kohane võrrelda algseid seadmeid praegustega.

Lisaks käib Terevisiooni intervjuust läbi ka eksitav viide kunagistele Teleturust tuntud EMS-seadmetele, mis aga on oma olemuselt ülimalt algelised ning ei asetu professionaalidele mõeldud lahendustega kindlasti samale pulgale.

Kõige uuemad vestipõhised (Whole Body) EMS-seadmed on arendatud just efektiivseks trennitegemiseks ja suure hulga lihasgruppide süvitsi mõjutamiseks üle kogu keha ning neid kasutavad paljud tippsportlased, teiste seas ka Usain Bolt.

Nõustume, et trenn ei juhtu kergesti, ja just seepärast vest seljas telerit vaadates positiivseid arenguid ei toimugi – vaja on end aktiivselt treeneri juhendamisel liigutada ja harrastada ka muidu tervislikke eluviise. Vest ei saa inimese eest tööd ära teha, treenija ise peab tõeliselt pingutama ning EMS aitab treeningust saadavat kasu maksimeerida.

Kokkuvõtvalt: EMS-treening ei ole imelahendus, vaid toetab aktiivset elustiili ning aitab jõuda lühema ajaga soovitud sportlike tulemusteni.

Tsitaat: "[...] tagajärjeks on ikkagi see, et elektrivool läbib ainult teatud lihasmassi väga pindmist osa. Seetõttu on see suhteliselt kaootiliselt koormatud. Kuna inimene tahab tõhusat trenni saada ja ta maksab selle eest rohkem, siis ta krutiks seda elektrivoolu rohkem peale."

Vastus: Alustame viimasest mõttest, mis on ilmselge liialdus ja avalikkust eksitava sisuga. EMS-treeningul reguleerib elektriimpulsi tugevust ainult koolituse saanud treener, mitte treenija ise. Treeneri jaoks on äärmiselt oluline protsessi ohutu ja eesmärki täitev kulg ning kindlasti ei toimu nö suvalist kruttimist.

Tsitaadi esimene lause aga viitab sellele, nagu oleks EMS-treening ebaefektiivne vahend trenni tegemiseks. Selles vallas on tehtud sõna otseses mõttes sadu teadusuuringuid ning kokkuvõtvalt saab öelda, et need kinnitavad EMS-i tulemuslikkust. Olgu siin viidatud kolmele neist:

EMS täiendab efektiivselt profijalgpallurite treeninguid

EMS kui tõhus lisavahend keha rasvaprotsendi vähendamisel (naistel)

EMS ja kõrge intensiivsusega treening (HIT) aitavad mõlemad võrdselt vähendada keskealistel meestel südame veresoonkonna haiguste riski

Ohutut treenimist!