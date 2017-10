Frank Liivak lõbusalt alanud intervjuus: olen elu parimas vormis

"Kogu see õhkkond ja need inimesed on siin väga vabad," tõdes Liivak teda lõbusalt segavate meeskonnakaaslaste kiuste ERR-ile. "Tunned, et sa ei mängi mitte ainult enda, vaid kogu linna eest. Ei ole paremat tunnet kui mängida kellegi teise jaoks ja seda, mis sa platsil teed, üle viia inimeste südamesse. Sinu mängust oleneb, kas inimestel on hea või halb nädal - see on iga jalgpalluri unistus."

Milline su igapäevavorm ja ettevalmistus on? "Ma ütleksin isegi, et olen oma elu parimas vormis, olen siin kindlasti kõvasti edasi läinud. Vanasti poleks ette kujutanud, et hüppan ja viskan end platsil pikali - täielik veremaitse on suus, kui mängida. See on mõnus. Mu isa ütles alati, et mul on nahhaalsusest puudu - usun, et kui ta mind üle pika aja jälle mängimas näeb, saab ta aru, et olen siin endale selle nahhaalsuse saanud."

Vaata pikemat usutlust Frank Liivakuga pühapäevases ETV spordiuudiste saates.