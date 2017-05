Aivar Pohlak valiti UEFA soovitusel FIFA-s tähtsasse ametisse

Kui aprilli alguses asus Pohlak juhtima UEFA töögruppi, mis tegeleb Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaare jalgpalliliste küsimuste ja kitsaskohtade lahendamisega, siis Eesti vutijuhi uus amet on ülemaailmse haarde ja vastutusega, vahendab Postimees.

"Kuna komisjoni kuulub üks liige igast konföderatsioonist (ühe maailmajao jalgpalliliite koondav organisatsioon – toim), siis on loomulik, et ettepanek tuli UEFA-st, ja see oli umbes kaks-kolm kuud tagasi," ütles Pohlak. "Tegemist on äärmiselt vastutusrohke positsiooniga ja see nüanss oli jõuliselt kaalukausil ka minu sees. Samas ma ei pelga vastutust, seega käis otsustamine pigem lihtsalt."