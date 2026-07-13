TÄNA OTSE | MM-i oodatud põnevuslahingus kohtuvad Prantsusmaa ja Hispaania

Jalgpalli maailmameistrivõistlustel kohtuvad teisipäevases esimeses poolfinaalis soosikud Prantsusmaa ja Hispaania. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 21.40, jommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Pärnpuu, stuudiot juhib Debora Saarnak.

Just Prantsusmaa ja Hispaania olid turniiri eel enamike ekspertide hinnangul suursoosikuteks ja seni on oma rolli edukalt täidetud: pärast Hispaania väravateta lõppenud avakohtumist Roheneemesaarte vastu on mõlemad koondised kahe peale kõik ülejäänud mängud võitnud normaalajal väravate vahega 27:3.

Prantsusmaa edus on suurt rolli mänginud nende võimas ründeliin, kui Kylian Mbappe on senise turniiri jooksul löönud kaheksa ja valitsev maailma parim jalgpallur Ousmane Dembele viis väravat. Mängijate sõnul on tähtsaks võtmeks mõistagi ka meeskonna ühtsus.

"Suhtleme omavahel pidevalt, üritame hotellis vabal ajal väikestes gruppides mänge analüüsida," rääkis poolkaitsja Adrien Rabiot esmaspäeval. "Räägime kõik ju ühist keelt, meil on ühine eesmärk ja kõik suunavad oma energiat selle poole. See, mida taustajõud meile pakuvad, on äärmiselt tähtis, aga samuti on tähtis mängijate dialoog ilma treeneriteta," lisas ta.

"Saame omavahel väga hästi läbi, õhus on tõeline harmoonia. Seda on keeruline selgitada, aga asjad töötavad väljakust eemal väga hästi ning energia kandub väljakule üle," lisas Rabiot. Keskkaitsja Jules Kounde lisas: "meil on selle grupiga olnud tugev ühtsustunne algusest peale, juba 2022. aasta [MM-ist]. Oleme seda tunnet aastate jooksul kasvatanud ja kõigil on sama eesmärk. See on üks meie tugevustest ja seda on väljakul tunda: naudime koos mängimist ja üksteise nimel pingutamist," sõnas Kounde.

Arlingtonis Dallas Cowboysi kodustaadionil toimuvat mängu on palavalt oodatud ning seda tunnetavad ka asjaosalised. Esimest korda ajaloos jõudsid MM-il poolfinaali neli maailma edetabeli esimest. "Pole liialdus öelda, et see mäng on finaal enne finaali," sõnas Hispaania peatreener Luis de la Fuente.

Hispaanial võib Prantsusmaa ees olla väike psühholoogiline eelis selle läbi, et omavaheline poolfinaal võideti nii 2024. aasta EM-il kui mulluses Rahvuste liigas. "Prantsusmaa on siin üks parimaid meeskondi väga heas vormis, aga samuti oleme meie," tõdes Hispaania keskväljamees Rodri.

"Suudame neid võita, oleme seda tõestanud nii EM-il kui Rahvuste liigas. Prantsusmaa on ilmselt meie raskeim väljakutse, aga oleme tiitli võitmiseks väga kõrgelt motiveeritud. Peame mängima oma tugevustele," lisas ta.