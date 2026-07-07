TÄNA OTSE | Kas Egiptus suudab Messit ja Argentinat üllatada?

Teisipäeval tõmmatakse Põhja-Ameerikas toimuval jalgpalli MM-finaalturniiril joon alla kaheksandikfinaalidele, mängupäeva esimeses kohtumises lähevad vastamisi Argentina ja Egiptus. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 18.50, kommenteerivad Ivar Lepik ja Marko Lelov.

Valitsev maailmameister Argentina ei ole alates eelmise aasta septembrist kordagi kaotusvalu tundnud ning alistas tänavusel MM-il alagrupis Alžeeria 3:0, Austria 2:0 ja Jordaania 3:1. 1/16-finaalis mindi vastamisi väikese Cabo Verdega, kes andis maailmameistrile aga suure lahingu. Argentina jäi siiski lisaaja järel peale tulemusega 3:2.

Pärast mängu ütles legendaarne Lionel Messi, et FIFA maailma edetabeli esikohal asetsevad argentiinlased peavad oma mängu parandama. "Pidime võidu nimel palju vaeva nägema. Mängisime nii hästi kui ka halvasti. Praegu on oluline puhata, mõelda sellele, mis meid ees ootab ning proovida 1/16-finaalist midagi positiivset kaasa võtta. Lisaks edasipääsule on neid üksjagu, kuid samas tegime ka palju asju kehvasti ja neid peame kindlasti parandama," rääkis MM-i ajaloo resultatiivseim mängija.

Kaheksandikfinaalis tuleb Argentinale vastu FIFA edetabeli 29. real paiknev Egiptus, kes mängis alagrupis Belgia ja Iraaniga välja 1:1 viigi ning alistas Uus-Meremaa 3:1. 1/16-finaalis läksid egiptlased vastamisi Austraaliaga ning mäng vajas võitja selgitamiseks penaltiseeriat, kus Vaaraod lõpuks siiski edasipääsu teenisid.

Argentina peatreener kaheksandikfinaali vastast kergeks ei pea. "See MM on kõigi jaoks keeruline, selget favoriiti ei ole. Ükski koondis pole kerkinud favoriidiks. See turniir on selles osas varasematest erinev," sõnas Lionel Scaloni. "Meie tase on olnud aktsepteeritav. Võitsime neli kohtumist, sellega võib rahule jääda."

Egiptuse jaoks oli võit ajaloolise tähtsusega, sest koondis polnud varem sõelmängudel võitu teeninud. 1934. aastal alustati finaalturniiri just kaheksandikfinaalist, kus egiptlased Ungari paremust tunnistama pidid. Teisipäeval on neil seega võimalus teha vigade parandus ligi 100 aastat tagasi toimunud turniirile.

Mängijana Egiptuse koondise legendiks kerkinud Hossam Hassan on viinud peatreenerina oma riigi aina kõrgemale tasemele ja nüüd on sihikul koht kaheksa parima hulgas. "Saavutasin mängijana palju, aga olen treenerina saavutatu üle veel uhkem. Meie eesmärk on see, et Egiptuse inimesed oleksid meie üle uhked. Tahame seda saavutada," sõnas treener. "Argentina on suurepärane tiim, aga jalgpallis pole miski võimaut. Meil on sured ambitsioonid ja teame, et see mäng ei tule kumbagi poole jaoks lihtne. Austame Argentinat, aga ei karda neid."

Egiptus saab koondise ajaloo üheks suurimaks mänguks kaasa võtta talismani Mohamed Salah', kes võeti vigastuse tõttu kõigis kolmes alagrupimängus pingile, aga mängis Austraalia vastu kõik 120 minutit. "Ütlesin poistele, et see on kõige suurem lava, kus sa oma elus mängid. Lihtsalt naudi seda, ära lase pingel endani jõuda," sõnas ta.

Selle mängu võitja kohtub veerandfinaalis kas Šveitsi või Colombiaga, kelle mängus pannakse pall mängu kell 23.