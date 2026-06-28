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VAATA OTSE | Kanada ja LAV jätsid avapoolajal väravad löömata, mida toob teine vaatus?

Jalgpalli MM
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Jalgpalli MM

Täna kell 21.50 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli MM-finaalturniiri 1/16-finaali kohtumiselt Lõuna-Aafrika Vabariik - Kanada. Kommenteerivad Joel-Rasmus Remmel ja Marko Pärnpuu.

Enne mängu:

Kanada läbis oma alagrupi ühe võidu, ühe viigi ja ühe kaotusega. Avamängus Bosnia ja Hertsegoviina vastu anti lõpus edu käest ning tehti lõpuks 1:1 viik. Seejärel kostitas Kanada turmtulega Katari ning teenis koguni 6:0 võidu. Viimases voorus jäädi Šveitsi vastu 0:2 kaotusseisu ja kuigi Promise Davidi värav 76. minutil pakkus lootust, tuli Kanadal siiski 1:2 kaotusega leppida.

Lõuna-Aafrika Vabariik kogus samuti alagrupis ühe võidu, ühe viigi ja ühe kaotuse. MM-i avamängus kaotati kolme punase kaardiga mängus Mehhikole 1:2, teises voorus võideldi Tšehhilt välja 1:1 viik ning viimases voorus üllatati Lõuna-Koread 1:0 võiduga.

Mõlema koondise jaoks on tegemist esimese korraga, kui MM-il mängitakse väljalangemismängus. Tänase kohtumise võitja läheb 16 parema seas vastamisi kas kolmekordse finalisti Hollandiga või eelmisel MM-il neljanda koha saavutanud Marokoga.

Toimetaja: Henrik Laever

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21.50
ETV
1/16-finaal
Lõuna-Aafrika Vabariik – Kanada
Kommenteerivad Joel-Rasmus Remmel ja Marko Pärnpuu

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