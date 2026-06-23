TÄNA OTSE | Avamängus kahvatu olnud Portugal vajab Usbekistani vastu võitu

K-alagrupi avamängus viis Joao Neves Portugali juba kuuendal minutil Kongo DV vastu juhtima, aga maailma edetabelis 46. kohal olev Aafrika koondis teenis oma ajaloo esimese punkti, kui Newcastle'i ründaja Yoane Wissa tõi avapoolaja lisaminutitel tabloole viigi.

Portugali talisman Cristiano Ronaldo tuli 41-aastaselt väljakule juba oma kuuendal finaalturniiril, ent Portugal üldiselt jäi rünnakul kahvatuks ning mängu lõpuks tuli paljude ekspertide poolt nn mustaks hobuseks peetud koondisel leppida 1:1 viigiga.

Ronaldo roll ja küsimus, kas ta peaks jätkuvalt koondise tipuründajaks olema, on nädala jooksul olnud Portugali puudutavaks põhiteemaks. "Pole loogiline maailma parim väravalööja välja võtta mängus, kus sa vajad väravaid," vastas meeskonna peatreener Roberto Martinez vahetult pärast kohtumist ajakirjanike küsimusele, kas võiduvärava jahil oleks pidanud tema asemel väljakule tooma mõne teravama mängija.

Eesti jalgpallikoondislane Patrik Kristal arvas ETV spordisaates rääkides, et Portugal üritab oma mängujoonises võib-olla liiga palju Ronaldot otsida. "Portugalil on minu arvates turniiri parim keskväli. Võiks rohkem sellele keskenduda ning Ronaldo võib väga hästi olla mentor või liider. Minu jaoks ei pea ta alustama igat mängu," märkis Kristal.

Ronaldo pole suurturniiridel väravat löönud kümnes järjestikuses mängus ning on mõistetav, et meediasurve tekitab pingeid ka meeskonnasiselt. "Teame kõik, mida Ronaldo on meie rahvuskoondise heaks teinud, aga tunnen, et praegusel hetkel on ta lihtsalt üks meist. Ta on mängija, kes üritab aidata, mitte erinev meist kõigist - keegi, kes tahab anda oma panust," sõnas väravalööja Joao Neves pärast viiki.

Tema sõnad, mis meile siin võivad tunduda lihtsate ja süütutena, tekitasid Portugalis korralikult tormi ja on suure osa riigist jaganud kahte leeri. Küsimustele, kas meeskonnas on lahkhelisid ehk osa meeskonnast Ronaldo poolt ja teine osa tema vastu, on pidanud vastama nii Ruben Dias kui Diogo Dalot.

"See teema ei peaks üldse laual olema," vastas Dias; "Teame, et on palju inimesi, kes ei taha, et Portugal võidaks: kui peaksin neid hakkama nimetama, ei saakski me siit toast välja," sõnas Dalot. Igal juhul on selge, et järjekordne kesine esitus lisaks lihtsalt õli tulle ning vaja on võimalikult suurt võitu, sest viimases alagrupivoorus tuleb vastamisi minna kolmest vastasest eeldatavalt tugevaima, Colombiaga.

MM-i debütant Usbekistan lõi avavoorus Colombia vastu ajaloolise värava, kui 60. minutil tegi skoori Abbosbek Faizullajev, aga lõpuks tuli siiski vastu võtta 1:3 kaotus.