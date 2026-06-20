X!

VAATA OTSE | Brobbey teine värav jättis Rootsi varakult raskesse seisu

Jalgpalli MM
{{1781933520000 | amCalendar}}
Jalgpalli MM

Jalgpalli MM-finaalturniiril kohtuvad laupäeval F-alagrupi mängus tugevad Euroopa koondised Holland ja Rootsi. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 19.50, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson.

Rootsi jaoks algas turniir kuus päeva tagasi Monterreys veenva 5:1 võiduga Tuneesia üle, mis maksis Aafrika koondise peatreenerile Sabri Lamouchile ühtlasi töökoha. Kaks väravat lõi Yasin Ayari, ühe tabamuse lisasid Mattias Svanberg, Alexander Isak ja Viktor Gyökeres.

F-alagrupi avavooru teises mängus läksid Holland ja Jaapan vaheajale väravateta, teisel poolajal viisid Virgil van Dijk ja Crysencio Summerville hollandlased kaks korda juhtima, aga Jaapanil oli mõlemale väravale vastus ja nii lõppes kohtumine 2:2 viigiga. Kuigi paljud peavad Jaapanit sel turniiril võimalikuks nn mustaks hobuseks, on Holland kindlasti pettunud, et neil ei õnnestunud avamängust kolme punktiga lahkuda.

Et avavoor pakkus selles grupis tempokat mängu ja palju väravaid, on lootust, et ka laupäevane kohtumine vastab ootustele. "Oleme teadlikud, kui palju kvaliteeti meil rünnakul on, aga meil peab olema tasakaalus meeskond, mis lubab neil olla nemad ise ja jalgpallinautida," rääkis Rootsi koondise peatreener Graham Potter reedesel pressikonverentsil Inglismaa kõrgliiga tippründajatest Isakist ja Gyökeresist.

"Ma ei tea, kas nad on MM-i parim ründeliin, sest ma pole teiste mänge veel piisavalt näinud. Aga nad on meie jaoks parimad. Oleme nendega väga rahul: nad võivad väravaid lüüa kõigile koondistele. Me pole neid saanud kuigi paljudes mängudes koos väljakul näha, aga loodetavasti see muutub siin," lisas Potter.

Hollandi koondise peatreener Ronald Koeman sai avamängu järel kodumaal kriitikat, sest tegi pärast meeskonna teist väravat kaitsva suunitlusega vahetusi ja see maksis hollandlastele lõpuks kätte. Pressikonverentsil tunnistas viga ka Koeman ise.

"Vahetuste mõju ei olnud positiivne ja mõistagi võtan selle eest vastutuse. Võtan minu pihta suunatud kriitika omaks," kommenteeris kolm ja pool aastat koondist juhendanud Koeman. "Langetasin sellised otsused pärast oma taustajõududega rääkimist. Tegin selgeks, mida tahtsin muuta: oleksime pidanud kõrgemalt pressima, aga me ei suutnud seda."

Veidi hiljem toimuv Jaapani ja Tuneesia vaheline kohtumine on aga MM-finaalturniiride ajaloo 1000. mänguks.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

MM-i tänased mängud
19.50
ETV2
F-alagrupp
Holland – Rootsi
Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson

tabeliseisud

väravad ja tipphetked

MM-i uudised

20:20

VAATA OTSE | Brobbey teine värav jättis Rootsi varakult raskesse seisu Uuendatud

12:58

Ancelotti: Neymar peaks Šotimaa mänguks valmis olema

11:01

Güler vabandas Türgi toetajate ees: nutame teiega koos

09:14

Brasiilia sai esimese võidu, Türgi piirdub alagrupiturniiriga Uuendatud

09:07

VIDEO | Kohtuniku kramp peatas USA - Austraalia mängu

00:28

USA jalgpallikoondis sai MM-il teise võidu Uuendatud

19.06

Rimo Hunt: joogipausid on teinud treenerite töö raskemaks

19.06

Kanada lõi Katari võrku kuus palli, Mehhikole piisas võiduks ühest väravast

18.06

Vahetusmehed vedasid Šveitsi esimese võiduni

18.06

Kristal: Ronaldo ei pea alustama igat mängu

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

20:33

Villmann tegi kolmanda ringiga suure tõusu

20:20

VAATA OTSE | Brobbey teine värav jättis Rootsi varakult raskesse seisu Uuendatud

19:50

Värske slämmivõitja Zverev jäi taas Fritzi vastu hätta

19:17

Levadia ja Kalju pakkusid vägeva lõpplahenduse

18:32

Sabalenka kaotas jälle otsustava seti nulliga

17:52

Jefimova jõudis parima ajaga finaali, Douglass vapustas maailmarekordiga

17:19

Kolme Kulla Klubisse kuuluv Toews kuulutas karjääri lõppenuks

16:42

Nõmme United pööras kaotusseisu võiduks

16:15

Kool ja Vitality kaotasid Majoril veerandfinaalis

15:41

Eesti tennisenaiskond kaotas Armeeniale ning jäi kolmandasse gruppi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo