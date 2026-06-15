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Rootsi saun läks Tuneesia peatreenerile ametikoha maksma

Jalgpalli MM
Sabri Lamouchi Tuneesia vs Rootsi mängus
Sabri Lamouchi Tuneesia vs Rootsi mängus Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpalli MM

Tuneesia jalgpallikoondis vahetas keset maailmameistrivõistlusi peatreenerit, kui ametist vabastati prantslasest juhendaja Sabri Lamouchi.

Tuneesia jalgpalliliit otsustas Loumouchiga koostöö lõpetada. Teadaolevalt on plaanis koondise ajutise peatreenerina ametisse nimetada Mondher Kebaier, kes juhendab meeskonda MM-i lõpuni.

Tuneesia sai raske 1:5 kaotuse Rootsi poolt F-alagrupi avamängus. Tuneesia järgmine vastane on laupäeval Jaapan ning alagrupiturniir lõpetatakse kohtumisega Hollandi vastu.

54-aastane Lamouchi asus Tuneesia koondist juhendama tänavu jaanuaris. Tema ametikoht sattus surve alla juba enne MM-i, kui Tuneesia kaotas 6. juunil peetud kontrollmängus Belgia koondisele koguni 0:5.

Varem juhendas Lamouchi ka Elevandiluuranniku koondist 2014. aasta MM-finaalturniiril, kuid meeskond ei pääsenud siis alagrupist edasi.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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