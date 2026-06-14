VAATA OTSE | Saksamaa jalgpallikoondis alustab MM-i debütandi vastu

Täna kell 19.50 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli MM-finaalturniiri E-alagrupi kohtumiselt Saksamaa - Curacao. Kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Marko Pärnpuu. Sündmuste käiku saab jälgida ka ERR-i spordiportaali otseblogis.

Enne mängu:

Jalgpalli MM-i neljas mängupäev algab tõelise Taaveti ja Koljati heitlusega. Saksamaa on rahvusvahelises jalgpallis olnud aastakümneid suurjõud. Ainuüksi maailmameistrivõistlustelt on Saksamaal ette näidata 12 medalit, millest neli on kuldsed (1954, 1974, 1990, 2014). Samas kujunesid eelmised kaks MM-i sakslaste jaoks suureks pettumuseks, sest nad piirdusid nii 2018. kui ka 2022. aastal ühe võiduga ja langesid välja alagrupifaasis.

2023. aasta sügisel asus Die Mannschafti tüüri juurde endine Müncheni Bayerni loots Julian Nagelsmann, kelle käe all võideti valiksarjas kuuest mängust viis ning MM-ile saabuti üheksa järjestikuse võidu pealt.

Tosin aastat tagasi maailmameistriks kroonitud meeskonnast on tänavusel turniiril ainsana kohal legendaarne väravavaht Manuel Neuer, kelle Nagelsmann meelitas kahe aasta pikkuse pausi järel tagasi rahvuskoondisesse. Neueri kõrval võib Saksamaa suurimaks tugevuseks pidada keskvälja, kus on kandvas rollis ründava suunitlusega Jamal Musiala ja Florian Wirtz.

Kariibi meres paiknev Curacao teeb oma debüüdi MM-il ja on ühtlasi väikseim riik, mis kvalifitseerunud finaalturniirile. Kuigi pealtnäha on 156 000 elanikuga väikeriik selge autsaider, siis lähemal vaatlusel on Curacao koondisel kõvasti sisu.

Meeskonda juhendab teenekas hollandlane Dick Advocaat. 26 koosseisu valitud mehest 25 on sündinud Hollandis ja peaaegu kõik on seal ka jalgpallihariduse saanud. Koondise liidriteks on poolkaitsjatest vennad Leandro ja Juninho Bacuna. X-faktoriteks võivad osutuda äärtel tegutsevad Livano Comenencia ja Tahith Chong.

Ööl vastu esmaspäeva toimub veel kolm mängu: kell 23 lähevad omavahel vastamisi Holland ja Jaapan, kell 2 kohtuvad Elevandiluurannik ja Ecuador ning kell 5 läheb pall mängu Rootsi ja Tuneesia vastasseisus.