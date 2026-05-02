Pärnu Vapruse kapten läheb lõikusele

Magnus Villota Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Pärnu JK Vapruse jalgpallimeeskonda tabas halb uudis, sest kapten Magnus Villota peab heitma operatsioonilauale ja tema naasmisaeg on veel teadmata.

28-aastane keskkaitsja sai viga 26. aprillil toimunud mängus Nõmme Kaljuga ja tal diagnoositi reiekõõluse rebend. Teisipäeval, 5. mail opereerib teda doktor Timo Rahnel, teatas klubi.

Terve karjääri Pärnus veetnud Villota on meeskonna üks tugitalasid, kes eelmisel hooajal mängis klubi eest 27 liigamängu, lõi neli väravat ja andis kaks väravasöötu. Tänavu on tema nimele kogunenud kaheksa liigakohtumist.

Klubi hooaeg algas keeruliselt, aga viimase kolme vooru peale on teenitud kaks võitu ja üks. Tabelis hoitakse enne laupäevaseid mänge üheksast mängust kogutud kümne punktiga üheksandat kohta.

Toimetaja: Siim Boikov

