Kaldvee ja Lill jõudsid kõrgetasemelisel MK-etapil finaali

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill saavutas Šveitsis Badenis toimunud MK-etapil teise koha, kui kaotas finaalis napilt Norra kurlingupaarile Magnus Nedregotten - Kristin Skaslien. Tulevase MM-i võistkondadest sai Eesti parima koha ning Lille sõnul ollakse kuu lõpus algavaks tiitlivõistluseks valmis.

Kaldvee ja Lill näitasid kõrgetasemelisel MK-etapil tugevat taset ning läbisid alagrupiturniiri nelja võidu ja ühe kaotusega. Veerandfinaalis mindi vastamisi Taani kurlingupaariga ning pingelisest kohtumisest tulid eestlased välja 7:6 võiduga.

Poolfinaalis oli Eesti vastaseks tugev Šveitsi kurlingupaar Jenny Perret ja Martin Rios, kes alagrupis alistati tulemusega 6:4. Poolfinaalis näitasid Kaldvee ja Lill veelgi tugevamat taset ning vormistasid vastaste üle veenva 9:3 võidu.

Finaalis oli Eesti vastaseks Norra kurlingupaar Magnus Nedregotten ja Kristin Skaslien, kellega viimati kohtuti olümpial. Eesti haaras mängu alguses initsiatiivi ning oli kolmanda vooru järel 3:0 eduseisus.

Norral õnnestus skoor avada neljandas voorus, teenides kaks punkti. Järgmises voorus sundisid norrakad eestlasi leppima ühe punktiga. Kuuendas ja seitsmendas voorus teenisid mõlemad võistkonnad kaks punkti ning viimasesse vooru mindi Eesti 6:4 eduseisus, kuid Norral oli kasutada viimase viske eelis. Norrakatel õnnestus paraku oma eelis väga edukalt realiseerida ning otsustavas voorus teenitud kolm punkti tõid vastasele 7:6 võidu. Ühepunktiline kaotus saadi Norra paarilt ka Milano Cortina olümpial.

Lill kommenteeris, et lõppenud MK-etapil oli mängude tase tugev. "Hea meel, et suutsime enne MM-i ennast finaali välja mängida ning saime kõikidest tulevase MM-i tiimidest parima koha. Kui esimene mäng Austraalia vastu välja arvata, näitasime head taset ning oleme MM-iks valmis," ütles ta.

Segapaaris kurlingu MM algab 25. aprillil Šveitsis Genfis. Sel aastal osaleb MM-il 20 võistkonda, kes on jagatud kahte alagruppi ning võitjad selguvad 2. mail. Varasematelt turniiridelt on Kaldveel ja Lillel ette näidata 2024. aasta MM-hõbemedal, mullu toodi koju neljas koht.