Kaldvee kodusest konkurentsist: olümpia motiveeris kõiki trenni tegema

Kaldvee ja Lill on saanud peale olümpiadebüüti puhata, kuid sel nädalavahetusel ootavad ees Eesti meistrivõistlused. "Oleme valmistunud Eestis trenni tehes, ühtegi MK-etappi veel mänginud pole, aga oleme saanud piisavalt koduhallis ikkagi uuesti oludega tutvuda, mis siis Eestis on, et Itaalia olud on ära unustatud ja proovime siin hakkama saada," rääkis Kaldvee.

Kurlinguduo on pärast olümpiat mõtteid kogunud ja analüüsinud, mida käesoleval hooajal paremini teha. "Võtsime kogu tiimi kokku ja koos taustatiimiga arutasime, kuidas hooaeg läinud on ja mida saaks tulevikus muuta, mida teisiti teha ja kas on üldse vaja midagi teisiti teha. Eks omad järeldused oleme teinud ja MM-iks oleme juba natukene muutnud, aga suuremad muutused tulevad kindlasti hooaegade vahel," selgitas Lill.

Kaldvee ja Lille sõnul on Eesti konkurents aastatega tihedamaks läinud ja kergeid mänge on aina vähem. "Olümpia motiveeris kõiki väga trenni tegema, seega on näha, et kõik on pingutanud. Teistega me väga mänginud ei ole, aga eks me siis näe nädalavahetusel, et kui tihe konkurents on," märkis Kaldvee.

Pärast Eesti meistrivõistlusi ootavad Kaldvee ja Lille ees MK-etapid ja maailmameistrivõistlused. "Eesti meistrivõistlused on kindlasti oluline osa selleks, et valmistuda MM-iks, et väike paus on pärast olümpiat sisse jäänud ja nüüd ongi hea mängida eestikatel. Pärast seda paar MK-etappi ja siis tuleb valmis olla Šveitsi MM-iks," lisas Lill.

Kurlingu segapaaride Eesti meister selgub pühapäeval Tondiraba jäähallis.