Kaldvee ja Lill asuvad Eesti meistritiitlit kaitsma

Marie Kaldvee. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tondiraba jäähallis algavad neljapäeval Eesti meistrivõistlused segapaaris kurlingus ning meistritiitlit asuvad kaitsma Marie Kaldvee ja Harri Lill.

Kokku on võistlustules seitse kurlingupaari. Eesti Curlingu Liidu peasekretär Liisa Turmann tõi välja, et tänavustel segapaaris kurlingu meistrivõistlustel võistlevad kogenud kurlingupaaride kõrval ka noored kurlingumängijad.

"Tänavustel meistrivõistlustel on hea meel näha võistlemas meie noort kurlingupaari, mis näitab, et Eesti juuniorid on täna juba piisavalt tugeval tasemel, et enda mänguoskused täiskasvanute klassis proovile panna. Samas on võistlustulle taas astumas ka kogenud kurlingumängijad, kes tavaliselt võistlevad naiste või meeste kurlingus," kommenteeris Turmann.

Kaldvee ja Lill on võitnud Eesti meistritiitli üheksal korral. Neile hakkavad konkurentsi pakkuma Margit Peebo ja Margus Tubalkain, Ingrid Novikova ja Andres Jakobson, Kai Tomingas ja Erkki Lill, Elisabeth Tammer ja Hendri Laptev, Triin Madisson ja Karl Kukner ning Hettel Weddro ja Aleksander Andre.

Eesti meistrivõistlustel mängitakse ühes alagrupis, kus kõik võistkonnad kohtuvad omavahel. Alagrupi võitja tagab endale otsepääsu finaali. Alagrupi teise ja kolmanda koha saavutanud võistkonnad kohtuvad pühapäeval poolfinaalis, kus selgitatakse välja teine finalist. Turniiri peakohtunik on Rainer Mägi.

Poolfinaal peetakse laupäeva hommikul kell 10 ning finaalkohtumine algab kell 14.00. Pealtvaatajatele on võistlus tasuta.

Toimetaja: Henrik Laever

