TV10 sarjas langes Hans-Christian Hausenbergile 16 aastat kuulunud rekord

TV10 Olümpiastarti
Foto: Tõnis Tõnström
TV10 Olümpiastarti

Koolinoorte võistlussarja TV 10 Olümpiastarti 55. hooaeg jätkus vabariikliku teise etapiga Lasnamäe kergejõustikuhallis.

TV 10 Olümpiastarti sarjas sel hooajal võistlejanumbrit üks kandev 13-aastane Adeele Lehismets Kindluse Koolist oli avaetapil kiireim vanema vanusegrupi siledas sprindis ja võitis teisel etapil ka 60 meetri tõkkesprindi. Väga tugevas finaalis oli ta Lasnamäe hallis kiireim 9,09 sekundiga. Viit tõkket on sarjas kiiremini jooksnud vaid Anna Maria Millend.

Kiire jooksujala on Adeele saanud emalt 100 meetri tõkkejooksu Eesti rekordiomanikult Mirjam Lehismetsalt. "Tunne on hea. Oleks võinud stardi natukene paremini teha, aga muidu läks hästi. Tõkkejooks sobib mulle," rääkis noor välejalg.

Nooremate poiste konkurentsis säras 12-aastane Art Aleksander Tatter Tallinna Reaalkoolist. Ta võitis 60 meetri tõkkejooksu 9,40 sekundiga. Teise võidudiplomi ja auhinnad võttis ta vastu kolme meetri 13 sentimeetri eest teivashüppes. Ta ületas ühe sentimeetriga Hans-Christian Hausenbergile 16 aastat kuulunud sarja rekordi.

"Ma olen tegelikult juba pikalt seda rekordit tahtnud. Kogu öö mõtlesin selle rekordi peale ja siis hommikul proovisin rõõmus olla, mõelda positiivselt. Hüpped läksid väga hästi ja lõpuks tuli rekord ka," sõnas Tatter.

Rekordiomanik Art Aleksander Tatter. Autor/allikas: Tõnis Tõnström

Saaremaalt oli südikilt stardis alles üheksa aastane Gustav Kivistik, kes esindab juba perekonna neljandat põlvkonda TV 10 sarjas. Gustavit abistas etapil isa, 3000 meetri takistusjooksu Eesti rekordiomanik Kaur Kivistik, kes aitab koolitiimide seas konkureerivat Kuressaare Hariduse Kooli.

"Kuna minu abikaasa, kes on ka TV 10 sarjas usinalt kohal käinud ja ka pjedestaalil korduvalt seisnud, siis andsin Gustavi õpetamise temale. Mina vaatan kõrvalt ja käin lapsega võistlustel kaasas. Eks me kasvatame teda niimoodi, et sport oleks kogu aeg olemas. Kuna talle meeldib võistelda ja talle meeldib võita, siis arvan, et sport käib tema elus pikalt kaasas," ütles Kivistik.

TV 10 Olümpiastarti sarja teise etapi huvitavad lood ja noorte pingutused jõuavad teleekraanile neljapäeval, 19. märtsil kell 10 hommikul ja kell 18.45 õhtul ETV2-s.

Toimetaja: Henrik Laever

TV10 sarjas langes Hans-Christian Hausenbergile 16 aastat kuulunud rekord

