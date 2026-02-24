KUULA | "Võimla" võttis Milano Cortina OM-i kokku Tõnis Niinemetsaga

Henry Sildaru tõi Eestile medali, esikümnekohtadega rõõmustasid spordisõpru Niina Petrõkina ja Kristjan Ilves, kuid oli ka palju pettumusi.

Kas ilus olümpia lõpp päästis kogu ürituse või tuleb tõdeda, et Eesti talispordi seis laiemalt on habras? Miks ebaõnnestusid laskesuusatajad ja Marten Liiv?

"Võimla" tõi välja olümpia eredaimad hetked ja suurimad staarid ning stuudios arutlesid Tarmo Tiisler, Johannes Vedru, Juhan Kilumets ja üllatuskülaline Tõnis Niinemets