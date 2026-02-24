X!

KUULA | "Võimla" võttis Milano Cortina OM-i kokku Tõnis Niinemetsaga

OM2026
{{1771922940000 | amCalendar}}
Foto: Villem Rootalu
OM2026

Vabariigi aastapäeval võttis traditsiooniline spordisaade "Võimla" kokku Milano Cortina taliolümpiamängudel nähtu.

Henry Sildaru tõi Eestile medali, esikümnekohtadega rõõmustasid spordisõpru Niina Petrõkina ja Kristjan Ilves, kuid oli ka palju pettumusi. 

Kas ilus olümpia lõpp päästis kogu ürituse või tuleb tõdeda, et Eesti talispordi seis laiemalt on habras? Miks ebaõnnestusid laskesuusatajad ja Marten Liiv?

"Võimla" tõi välja olümpia eredaimad hetked ja suurimad staarid ning stuudios arutlesid Tarmo Tiisler, Johannes Vedru, Juhan Kilumets ja üllatuskülaline Tõnis Niinemets

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

14:34

Kläbo ei saanud OM-i eel kuid kihlatuga koos olla: lõpuks on karantiin läbi!

13:27

KUULA | "Võimla" võttis Milano Cortina OM-i kokku Tõnis Niinemetsaga Uuendatud

23.02

VIDEO | Milano Cortina taliolümpiamängud said väärika lõpu

23.02

Tohver: kuidas potentsiaali medaliks realiseerida?

23.02

Vonn oleks peaaegu jala kaotanud: see tuleb üks pikk teekond

23.02

Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

23.02

ERR-i olümpiajutud: kus sa olid, kui Eesti olümpiamedali võitis?

23.02

USA hokimehed hoidsid meeles varalahkunud Gaudreaud

sport.err.ee värsked uudised

15:05

Šeško sekkus taas pingilt väravaga ja ManU kindlustas neljandat kohta

14:34

Kläbo ei saanud OM-i eel kuid kihlatuga koos olla: lõpuks on karantiin läbi!

13:51

Soosik alustab võrkpalli naiste meistriliiga veerandfinaalseeriat

13:27

KUULA | "Võimla" võttis Milano Cortina OM-i kokku Tõnis Niinemetsaga Uuendatud

13:25

Rahutused MM-i korraldajalinnas on FIFA murelikuks muutnud

12:18

De Minaur piirdus Mehhikos ühe mänguga, Draper lõpetas pika vigastuspausi

11:46

Spurs alistas NBA tippude vastasseisus Pistonsi

11:08

Drelli koduklubi lõi hooaja lõpuni käed kunagise NBA draft'i teise valikuga

10:20

Neidude jalgpallikoondis alustab San Marinos EM-valikturniiri

09:45

Veesaar ja North Carolina said väärtusliku võidu

09:14

Olümpiadebütant Meentalo sõidab juunioride MM-ile

08:40

Curro Torres hakkab juhendama Hispaania kolmanda divisjoni klubi

08:01

Bratka ja Kosareva kerkisid üleplatsinaiseks, Adler säras kaotusmängus

23.02

VIDEO | Milano Cortina taliolümpiamängud said väärika lõpu

23.02

Noored kergejõustiklased püstitasid Balti meistrivõistlustel kaks rekordit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo