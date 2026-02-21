Hollandi mehed ei jäänud kiiruisukullata, Taanile ajaloo teine OM-medal

Milano Cortina taliolümpiamängude kiiruisuprogrammi viimasel päeval said lõpuks kullarõõmu tunda ka Hollandi mehed, kui ühisstardist sõidu võitis Jorrit Bergsma.

Suur kiiruisuriik alustas laupäeva medalitabelis kolme kulla peal, kui naiste lühikestel distantsidel olid eelnevalt võidukad Femke Kok, Jutta Leerdam ning Antoinette Rijpma-de Jong. Hollandi meeste saagiks oli kaks Jenning de Boo hõbedat ning Kjeld Nuisi ja Jorrit Bergsma pronks.

40-aastane Bergsma pani olümpiaprogrammile aga suurepärase punkti, kui teenis ühisstardist sõidus oma karjääri teise individuaalse kulla. Teiseks tuli Viktor Hald Thorup, kes tõi Taanile sellega ajaloo teise olümpiamedali ning esimese pärast Nagano mänge 1998. aastal. Pronksi jättis võõrustajatele Andrea Giovannini.

Naiste ühisstardist sõidu võitis hollandlanna Marijke Groenewoud, kes edestas Kanada kiiruisutajat Ivanie Blondini ja ameeriklannat Mia Manganellot. Olümpia kiiruisuprogrammi edukaim koondis oli Holland viie kuulaga, itaallased said kolm ja ameeriklased kaks kuldmedalit.