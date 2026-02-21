X!

Hollandi mehed ei jäänud kiiruisukullata, Taanile ajaloo teine OM-medal

OM2026
Jorrit Bergsma
Jorrit Bergsma Autor/allikas: SCANPIX/AP
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängude kiiruisuprogrammi viimasel päeval said lõpuks kullarõõmu tunda ka Hollandi mehed, kui ühisstardist sõidu võitis Jorrit Bergsma.

Suur kiiruisuriik alustas laupäeva medalitabelis kolme kulla peal, kui naiste lühikestel distantsidel olid eelnevalt võidukad Femke Kok, Jutta Leerdam ning Antoinette Rijpma-de Jong. Hollandi meeste saagiks oli kaks Jenning de Boo hõbedat ning Kjeld Nuisi ja Jorrit Bergsma pronks.

40-aastane Bergsma pani olümpiaprogrammile aga suurepärase punkti, kui teenis ühisstardist sõidus oma karjääri teise individuaalse kulla. Teiseks tuli Viktor Hald Thorup, kes tõi Taanile sellega ajaloo teise olümpiamedali ning esimese pärast Nagano mänge 1998. aastal. Pronksi jättis võõrustajatele Andrea Giovannini.

Naiste ühisstardist sõidu võitis hollandlanna Marijke Groenewoud, kes edestas Kanada kiiruisutajat Ivanie Blondini ja ameeriklannat Mia Manganellot. Olümpia kiiruisuprogrammi edukaim koondis oli Holland viie kuulaga, itaallased said kolm ja ameeriklased kaks kuldmedalit.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

olümpiauudised

20:49

VAATA OTSE | Petrõkina osaleb olümpia galaetendusel Uuendatud

19:51

Naiste rennisõidu finaal lükati kehva ilma tõttu OM-i viimasele päevale Uuendatud

19:30

Hollandi mehed ei jäänud kiiruisukullata, Taanile ajaloo teine OM-medal

16:04

Michelon ja Simon tõid Prantsusmaale ühisstardist sõidus kaksikvõidu Uuendatud

15:31

Petrõkina koreograaf: otsime, kust lisapunkte kätte saada

14:56

Alev ja Himma tegid suusamaratonis vägeva sõidu: viimast ringi ei mäleta

14:30

Kläbo lisas auhinnakappi 11. olümpiakulla, Alev ja Himma 30 seas Uuendatud

11:49

Kindlalt Norra alistanud Šveitsi kurlingumehed said kaela pronksi

sport.err.ee värsked uudised

20:49

VAATA OTSE | Petrõkina osaleb olümpia galaetendusel Uuendatud

20:33

Kindlalt kaotanud TÜ/Bigbank peab edasipääsu püüdma otsustavas mängus

20:09

Selgusid jalgpalli karikavõistluste veerandfinaalpaarid

19:51

Naiste rennisõidu finaal lükati kehva ilma tõttu OM-i viimasele päevale Uuendatud

19:30

Hollandi mehed ei jäänud kiiruisukullata, Taanile ajaloo teine OM-medal

18:30

Esimest korda suusamaratoni sõitnud Siimer sai kohe võidurõõmu maitsta

17:48

Tugev kolmas veerandaeg tõi TalTechile teist aastat järjest pronksi

17:20

Igihaljas Milner võttis rekordi enda nimele

16:22

Rekordit parandanud Jefimova ujus NCAA kõigi aegade üheksanda tulemuse

16:04

Michelon ja Simon tõid Prantsusmaale ühisstardist sõidus kaksikvõidu Uuendatud

15:31

Petrõkina koreograaf: otsime, kust lisapunkte kätte saada

14:56

Alev ja Himma tegid suusamaratonis vägeva sõidu: viimast ringi ei mäleta

14:30

Kläbo lisas auhinnakappi 11. olümpiakulla, Alev ja Himma 30 seas Uuendatud

14:19

TalTech/Nordaid kindlustas sisuliselt põhiturniiri kolmanda koha

13:37

Levandi teenis kodusel võistlusel esikoha, Langerbaur teine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo