TÄNA OTSE | Kes lõpetab Livigno suusarennis kuldmedaliga?

Livigno suusakeskuses peetakse laupäeva õhtul Milano Cortina olümpia viimane freestyle-suusatamise võistlus, kui naised selgitavad välja rennisõidu olümpiavõitja. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.30, kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Riho Laast-Laas ning kohapeal on reporter Debora Saarnak.

Rennisõidu lõppvõistlusele tagas edasipääsu 12 võistlejat, aga tõenäoliselt võistleb õhtul 11 naist, kui kvalifikatsioonivõistlusel koledalt kukkunud kanadalanna Cassie Sharpe just imepäraselt taastunud ei ole.

2018. aasta olümpiavõitja ja neli aastat hiljem hõbeda saanud Sharpe oli kvalifikatsioonis 88,25 punktiga kolmas, temast parema tulemuse said kirja britt Zoe Atkin (91,50 p) ja hiinlanna Fanghui Li (90,00 p). Tihedat konkurentsi pakuvad ka 16-aastane austraallanna Indra Brown (87,50 p) ja superstaar Eileen Gu (86,50 p), kes on võitnud Milano Cortina mängudel kaks hõbedat.

Viimasena tagas edasipääsu lõppvõistlusele ameeriklanna Kate Gray, kes kogus teisel sõidul 74,75 punkti. Esimesena jäi ukse taha eestlanna Kelly Sildaru (73,75 p), 17-aastane Grete-Mia Meentalo teenis oma olümpiadebüüdil 17. koha (61,50 p).