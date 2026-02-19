Spordimuuseumi kogud. Eesti ainsa taliparalümpia medalivõitja võistlusnumber

Milano ja Cortina d' Ampezzo taliolümpiamängude puhul vaatas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum oma kappides ja riiulites ringi. Muuseumi peavarahoidja Kaarel Antons valis välja kümme eset, mis annavad edasi Eesti talispordi olümpialugu 20. sajandil. Igal argipäeva hommikul 9. kuni 20. veebruarini tutvustab spordimuuseum mitmekesist valikut ka Vikerraadio olümpiaminutites.

Võrreldes taliolümpiamängudega on paralümpia esemeid Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi kogudes vähem, aga siiski leidub nii mõnigi märgiline ese.

Esimene eestlane, kes taliparalümpiamängudel osales, oli mitmekülgne Vilma Nugis. Ujumisega alustanud Vilma Nugis on ainus Eesti sportlane, kes Albertville paralümpial osales. Nägemispuudega inimeste viie ja kümne kilomeetri murdmaasuusatamises sai ta mõlemal juhul viienda koha.

2024. aastal meie seast lahkunud Vilma Nugise spordimuuseumi kogusse jõudnud pärandi seas on mitmed esemed ka järgmiselt, 1994. aasta Lillehammeri paralümpialt: võistlusnumbrid nii murdmaa- kui ka laskesuusatamisest, millest viimases osales Vilma esmakordselt. Sealhulgas ka üks võistlusnumber tähisega "G" ehk giid, mis tähistab nägemispuudega sportlase saatja rinnanumbrit. Lisaks veel erilised esemed ehk mängude maskott ja osavõtja-medal.

Aga just Lillehammeris tegi Vilma Nugis ajalugu, tulles esimese Eesti taliparasportlasena paralümpiamängude medalivõitjaks: viie kilomeetri vabatehnika sõidu tulemus oli pronksmedal. Siiamaani on see eestlaste ainuke medal taliparalümpiamängudelt.