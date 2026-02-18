X!

Viimasena jõudis olümpiaturniiri poolfinaali USA

OM2026
{{1771417800000 | amCalendar}}
Dylan Larkin
Dylan Larkin Autor/allikas: SCANPIX / AFP
OM2026

Milano Cortina olümpiamängude meeste jäähokiturniiri viimases veerandfinaalis alistas Ameerika Ühendriikide koondis lisaajal Rootsi 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

Pärast väravateta avakolmandikku viis Dylan Larkin ameeriklased teisel kolmandikul juhtima. Peaaegu oleks õnnestunud võit vormistada normaalajal, aga Mike Zibanejadi tabamus 1.31 enne lõppu kindlustas rootslastele lisaaja.

Kolm kolme vastu lisaajal viskasid otsustava värava siiski ameeriklased: 3.27 pärast algust realiseeris Matthew Boldy ja Auston Matthewsi söödu Minnesota Wildi kaitsemängija Quinn Hughes.

Ühtlasi tähendab see, et reedel kohtuvad poolfinaalis Ameerika Ühendriigid - Slovakkia ja Kanada - Soome.

Enne mängu

USA oli Kanada kõrval ainus meeskond, kes suutis alagrupiturniiri läbida kolme normaalaja võiduga. C-alagrupi avamängus alistati Läti 5:1, seejärel oldi üle Taanist 6:3 ja viimases voorus saadi 5:1 jagu Saksamaast.

20 aasta eest Itaalia pinnal olümpiavõitjaks kroonitud Rootsi võitis B-alagrupis Itaaliat (5:2) ja Slovakkiat (3:5), kuid kaotas Soomele (1:4). Kuna alagrupis lõpetati kolmandal kohal, siis mindi teisipäeval play-off'i avaringis kokku Lätiga, kes lülitati konkurentsist välja 5:1 võiduga.

Toimetaja: ERR Sport

