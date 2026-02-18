X!

TÄNA OTSE | Mikaela Shiffrin jahib oma meelisalal kuldmedalit

Täna kell 10.55 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliolümpia mäesuusatamise naiste slaalomist. Võistlust kommenteerivad Helar Osila ja Laur Mägi.

Naiste slaalomi esimeses laskumises stardib 95 sportlast. Suurimaks kullasoosikuks on ameeriklanna Mikaela Shiffrin, kes on oma karjääri 108 MK-etapivõidust 71 teeninud slaalomis ning kindlustas enne taliolümpiat slaalomi arvestuses oma üheksanda kristallgloobuse.

Shiffrin tuli slaalomis olümpiavõitjaks 2014. aastal Sotšis, kuid jäi neli aastat hiljem PyeongChangis esimesena medalita ning eelmisel olümpial Pekingis ei saanud tulemust kirja.

Pekingi mängudel krooniti olümpiavõitjaks slovakitar Petra Vlhova, kelle järel teenisid kahvatumad medalid austerlanna Katharina Liensberger ja šveitslanna Wendy Holdener.

Otseülekanne teisest laskumisest algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.25.

Toimetaja: ERR Sport

