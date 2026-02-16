Spordimuuseumi kogud. Haljandi täis kritseldatud rinnanumber

Milano ja Cortina d' Ampezzo taliolümpiamängude puhul vaatas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum oma kappides ja riiulites ringi. Muuseumi peavarahoidja Kaarel Antons valis välja kümme eset, mis annavad edasi Eesti talispordi olümpialugu 20. sajandil. Igal argipäeva hommikul 9. kuni 20. veebruarini tutvustab spordimuuseum mitmekesist valikut ka Vikerraadio olümpiaminutites.

1968. aasta Grenoble'i taliolümpiamängudelt pärineb Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi kollektsioonis muuhulgas Tõnu Haljandi autogrammidega võistlusnumber.

Grenoble'is jätkas Eesti kahevõistlejate olümpiatraditsioone Tõnu Haljand. Tollal oli põhja kahevõistluses kavas ainult üks ala – meeste individuaalne kahevõistlus, milles Haljand sai 41 sportlase seas kõrge 12. koha

Eesti kahevõistleja Tõnu Haljandi võistlusnumber 1968. aasta taliolümpiamängudelt Autor/allikas: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi kogudes on sellest mõõduvõtust säilinud Haljandi võistlusnumber, stardijärjekorra järgi number üks. Omaaegne puuvillasest riidest rinnanumber annab edasi ka üldist olümpiamängude rahvusvahelist õhustikku.

Nimelt kogus eestlane oma võistlusnumbri peale mälestuseks kaasolümpialaste autogramme. Ja mitte ainult kahevõistlejate omi, vaid näiteks ka olümpiakülas kohatud Rootsi naissuusatajate omi. Nii paistab rinnanumbrilt hästi välja, kui lai see olümpiamängude haare ikkagi on - oma nime on kirja pannud alfabeedis nii USA sportlane kui ka näiteks hieroglüüfides Jaapani esindaja.