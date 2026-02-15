Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

Suveolümpiatelt kokku 298 kuldmedalit võitnud Suurbritannia alustas Milano Cortina talimänge, auhinnakapis 13 kulda. Edukaimaks alaks on olnud iluuisutamine, mis on brittidele läbi ajaloo toonud viis kuldmedalit.

Üheltki olümpialt polnud Suurbritannia varem aga üle ühe kuldmedali võitnud ja see seeria lõppes nüüd Milano Cortina mängudel. Reedel teenis meeste skeletonis kulla ala viimaste aastate valitseja Matt Weston, pühapäeval said Huw Nightingale ja Charlotte Bankes kulla kaela lumelauakrossi segavõistkondade seas.

Hõbedaga pidid kodupubliku ees leppima itaallased Lorenzo Sommariva - Michela Moioli, pronksi viivad Prantsusmaale Loan Bozzolo - Lea Casta. Suures finaalis jäi viimaseks Austraalia duo.

Sellega pole brittide lootused veel lõppenud, sest kullasoosikud on nad ka pühapäevases skeletoni segapaaride võistluses ning kõrges mängus loodab olla ka meeste kurlinguvõistkond.