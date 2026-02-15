X!

VAATA OTSE | Paarissõitjad esitavad Milanos oma lühikava

OM2026
{{1771150140000 | amCalendar}}
OM2026

Pühapäeval asuvad Milano Cortina taliolümpial jääle iluuisutamise paarissõitjad, kes esitavad oma lühikava. ETV+ ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 21.30, kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Paarissõidu lühikava algab ETV+ kanalil pärast seda, kui freestyle-suusataja Henry Sildaru on Big Airi võistluse kvalifikatsioonis oma teise hüppe sooritanud.

Maailma parimad iluuisupaarid on taliolümpial juba korra jääl käinud ning valitsevad maailmameistrid Riku Miura ja Ryuichi Kihara teenisid võistkonnavõistlusel lühikavas kindla võidu. Lisaks olid jaapanlased parimad ka vabakavas.

Nemad lähevad pühapäeval jääle eelviimasena, see au jääb hoopis mullu Tallinnas Euroopa meistriks tulnud Saksamaa paarile Minerva Fabienne Hase - Nikita Volodin. Lisaks neile kahele paarile esinevad viimases grupis veel itaallased Sara Conti ja Niccolo Macii ning grusiinid Anastasiia Metelkina ja Luka Berulava.

Võistlustules on ka neli aastat tagasi Pekingis olümpiavõitjaks tulnud hiinlased Wenjing Sui ja Cong Han, kes esitavad oma lühikava teisena.

Paarid esitavad vabakava esmaspäeva õhtul.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

21:55

Petrõkina sai teada lühikava stardiaja: harjutasin ootamist ka treeningul

21:28

VAATA OTSE | Paarissõitjad esitavad Milanos oma lühikava Uuendatud

21:23

VAATA OTSE | Henry Sildaru jahib suurel rambil kohta finaalis Uuendatud

21:06

Kanada viskas viimases alagrupimängus Prantsusmaale kümme väravat

20:27

Kõiv laskesuusatajate OM-ist: need pole need kohad, mida tulime siia tooma

19:51

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

19:01

Olümpia kurlinguturniiril puhkes ootamatu skandaal

18:52

Hollandlannad said ka 500 meetri distantsil kaksikvõidu Uuendatud

sport.err.ee värsked uudised

21:55

Petrõkina sai teada lühikava stardiaja: harjutasin ootamist ka treeningul

21:39

Võru oli veerandfinaali avamängus Selverist üle, võit ka Tartule

21:28

VAATA OTSE | Paarissõitjad esitavad Milanos oma lühikava Uuendatud

21:23

VAATA OTSE | Henry Sildaru jahib suurel rambil kohta finaalis Uuendatud

21:06

Kanada viskas viimases alagrupimängus Prantsusmaale kümme väravat

20:27

Kõiv laskesuusatajate OM-ist: need pole need kohad, mida tulime siia tooma

19:51

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

19:14

Serviti sai Balti liigas kaks olulist võitu

19:01

Olümpia kurlinguturniiril puhkes ootamatu skandaal

18:52

Hollandlannad said ka 500 meetri distantsil kaksikvõidu Uuendatud

18:26

Kläbo ERR-ile: norralastena peamegi teatesõidu võitma

17:24

VIDEO | Ralf Aron tegi Austraalias karmi avarii, masin süttis põlema

16:59

Külm: see oli juba sõidu moodi sõit!

16:24

Vittozzi veatu laskmine tõi Itaaliale esimese laskesuusakulla, Külm 22. Uuendatud

16:10

Ebras sai Valencia velotuuril kukkumises vigastada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo